Uomini e donne è in lutto per la morte di Manuel Vallicella. Nella giornata del 20 settembre, l'ex tronista della trasmissione di Canale 5 si sarebbe tolto la vita. Il 13 settembre, una settimana prima del decesso, l'ex corteggiatore di Ludovica Valli aveva pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram, aggiungendo una didascalia malinconica e con l'emoticon di un cuore nero.

Uomini e Donne: le ultime parole di Manuel Vallicella sui social

Manuel Vallicella si sarebbe tolto la vita il 20 settembre. L'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha pubblicato il suo ultimo post sul suo profilo Instagram il 13 settembre, una settimana prima di togliersi la vita.

Le ultime parole del 35enne sui social sono state un breve post condiviso con gli oltre 470.000 follower. L'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi aveva pubblicato un selfie e sotto al quale aveva aggiunto alcune parole: ''Si può dire tanto, senza dire niente''. In quell'occasione, non erano trapelate informazioni ulteriori in merito alla dedica del tatuatore veneto.

Uomini e Donne: la dedica di Manuel Vallicella per la mamma scomparsa nel 2019

Manuel Vallicella non era molto presente sui social. L'ex tronista del dating show di Canale 5, prima del post pubblicato nel mese di settembre, aveva condiviso a gennaio il penultimo scatto su Instagram. Il 9 gennaio, in occasione del suo compleanno, l'ex corteggiatore di Ludovica Valli aveva rivelato: ''Oggi sono 35.

Non sono uno che esterna molto, ma volevo ringraziare tutte le persone che si sono ricordate di questa giornata''. Il tatuatore veneto aveva aggiunto una dedica per sua mamma, scomparsa dopo una malattia nel 2019. A tal proposito Manuel aveva confidato: ''E tu mamma, so che mi guardi e sorridi con me''.

Uomini e Donne: il percorso di Manuel Vallicella nel dating show

Manuel Vallicella era diventato famoso grazie a Uomini e Donne arrivando in televisione, in un primo momento, per corteggiare Ludovica Valli. Purtroppo in quell'occasione la modella aveva preferito fidanzarsi con Fabio Ferrara, rifiutando la corte del single veneto.

Maria De Filippi e la redazione del dating show erano rimasti colpiti dall'animo sensibile del tatuatore e avevano deciso di dargli una nuova opportunità nella trasmissione. Vallicella era diventato un tronista, ma non era riuscito a trovare la sua anima gemella, perché aveva deciso di lasciare la trasmissione senza arrivare al termine del suo percorso. Nella giornata di mercoledì 21 settembre anche Ludovica Valli ha voluto ricordare sui social Manuel, dedicandogli alcune parole di affetto nelle sue storie Instagram.