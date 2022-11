Durante la 16esima puntata del GFVip7, Luca Salatino ha ricevuto un ultimatum dalla fidanzata: Soraia ha chiesto a Luca di non piangere più, altrimenti è meglio che lasci la casa di Cinecittà. Terminata la puntata, Charlie Gnocchi si è ritrovato a parlare con Nikita Pelizon del blocco dedicato a Salatino. Nello specifico, Gnocchi ha lasciato intendere che alla base dei crolli emotivi dell'ex tronista di Uomini e Donne ci sarebbero problemi molto più grandi di una semplice mancanza d'affetto.

Le parole di Gnocchi

Nel post-puntata del GFVip7, Charlie Gnocchi ha fatto delle rivelazioni particolari su Luca Salatino.

Parlando con Nikita, Charlie ha affermato: "Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui". Gnocchi ha sostenuto di aver consigliato all'ex tronista di Uomini e Donne che è meglio non rendere pubblico a tutti gli inquilini della casa il suo "segreto". Secondo le affermazioni di Charlie Gnocchi, Luca Salatino era pronto ad abbandonare il gioco: "Io e Amaurys gli abbiamo detto che se usciva saremmo usciti anche noi". Charlie ha spiegato a Nikita che alla conversazione era presente anche George, ma quest'ultimo non avrebbe realmente compreso il problema di Salatino: "Non gli ho detto che non capisce nulla, ma certe cose sono relative alla depressione, alla toss...Nikita".

Infine, Gnocchi ha ribadito che i crolli emotivi di Salatino non sono dovuti al fatto che non vede la sua fidanzata da settimane: "Quando ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi".

Non è escluso che nella 17esima puntata del Reality Show, Alfonso Signorini non decida di mettere a confronto proprio i due coinquilini.

Luca Salatino ha avuto un nuovo crollo emotivo

Nella 16esima puntata del GFVip7, la fidanzata di Luca è arrivata per lanciare un ultimatum. La giovane ha chiesto a Salatino di non piangere più, perché sia lei che la famiglia non sono sereni a vedere Luca giù di morale. Dopo avere avuto un momento per decidere se restare nella casa o lasciare il gioco, Luca Salatino ha accettato la "sfida".

Nella giornata di sabato 12 novembre però l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un nuovo crollo emotivo. Luca ha confidato di sentire molto la mancanza della compagna: "Ho paura di deluderla". A quel punto Daniele Dal Moro ha spronato il coinquilino a leggere la lettera di Soraia in modo da trovare la forza di affrontare il percorso all'interno del GFVip7. Luca Salatino però ha tagliato corto: "Io devo ascoltare me stesso. Ogni giorno sto sempre più male".

In un secondo momento Salatino è stato raggiunto da Tavassi e da Nikita: entrambi i concorrenti hanno spronato Luca.