Si fa sempre più teso il rapporto tra Antonino e Oriana al Grande Fratello Vip: la ragazza continua a parlare con gli altri di alcune confidenze che Spinalbese le avrebbe fatto sotto le coperte, "segreti" che lei minaccia di rivelare in caso di ulteriori discussioni o accuse. Informato da Daniele su quello che Marzoli andrebbe a dire in giro di lui, il parrucchiere ha replicato che potrebbe denunciarla per diffamazione perché racconterebbe cose non vere sul suo privato.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Dalla passione al gelo più totale: è questo che è successo tra due concorrenti del Grande Fratello Vip che fino a poche settimane fa venivano sorpresi dalle telecamere ad amoreggiare sotto le coperte.

Da quando ha cominciato a sentirsi troppo legato a Oriana, Spinalbese si è allontanato e lei non l'ha presa affatto bene: tra i protagonisti del reality Mediaset è nato un "dissing" che ormai va avanti da giorni e che entrambi sembrano alimentare volentieri con discussioni e parole al veleno.

"Avevamo deciso di essere solo amici di letto", ha detto l'altra sera Antonino mentre litigava con la venezuelana sul perché il loro rapporto si è sgretolato col passare del tempo.

Marzoli non ha mai negato l'accordo che l'ex di Belen ha reso pubblico per giustificare il suo cambio di atteggiamento, quindi si presume che i due vipponi abbiano realmente parlato della possibilità di avvicinarsi fisicamente senza un coinvolgimento sentimentale.

La replica del parrucchiere del Grande Fratello Vip

Anche se tra loro si parlano poco, è con gli altri abitanti della casa che Antonino e Oriana continuano a discutere del perché si sono allontanati da un giorno all'altro.

L'influencer si è sfogata con Luca Onestini su alcune confidenze che Spinalbese le avrebbe fatto senza microfono sul suo passato sentimentale, racconti che lei non rende pubblici per rispetto di quello che c'è stato tra loro.

Daniele (che ultimamente ha ricominciato a flirtare con Oriana al Grande Fratello Vip, scatenando la reazione sarcastica di Wilma) ha captato la conversazione e ha riportato tutto al parrucchiere.

"Questa cosa sta diventando surreale, lei potrebbe svegliarsi e inventare qualsiasi cosa", ha commentato l'ex di Belen in merito ai segreti che Marzoli sostiene di conoscere sul suo conto.

"Questa qui la devo denunciare per diffamazione, ma stiamo scherzando?", ha aggiunto il ligure davanti alle telecamere.

Le tensioni con le donne del Grande Fratello Vip

Seguendo questa dinamica che il Grande Fratello Vip sta proponendo negli ultimi giorni, molti spettatori si sono schierati dalla parte di Oriana, soprattutto dopo aver notato un comportamento non sereno di Antonino.

"Ha paura che lei parli, quindi dev'essere una cosa seria. Se fosse una scemenza non penserebbe al fuori", "Lui ha detto in confessionale che se la sente ancora parlare di Belen, abbandona. Hanno chiamato Oriana e poi lei è uscita dicendo che non dirà più niente", "Cosa sa di così segreto del parrucchiere?", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del reality-show hanno espresso su Twitter sulle confidenze che Marzoli potrebbe rivelare per mettere in difficoltà Spinalbese.

In tanti pensano che l'argomento di questo "segreto" sia la storia d'amore passata di Antonino con Belen Rodriguez, ma nessuno dei diretti interessati l'ha mai confermato pubblicamente.

I due litiganti sono anche al televoto per l'elezione del nuovo preferito del pubblico (se la giocano anche Antonella e Sarah): lunedì prossimo si scoprirà da che parte sta la maggior parte della gente che segue il GF Vip.