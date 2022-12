La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo non solo dal punto di vista calcistico ma anche giudiziario. A giorni saranno noti i membri del Consiglio d'Amministrazione che si incontreranno ufficialmente il 18 gennaio per iniziare a lavorare in previsione di un eventuale processo.

Non è un caso di parli di membri gran parte esperti di finanza, contabilità ed economia, con il possibile inserimento solo di uno bravo nella gestione sportiva. Ad attendere la situazione della Juventus dal punto di vista giudiziario è anche la Uefa, che potrebbe decidere di applicare diverse sanzioni alla società bianconera.

Molto dipenderà dalle eventuali irregolarità che saranno trovate dalla Procura di Torino e dalla Consob. Fra le possibilità ci sarebbe una multa, o la trattenuta dei ricavi derivanti dalle competizioni a cui la società bianconera o la restrizione dei giocatori da iscrivere nella lista A da far partecipare a Champions League o Europa League. Ci sarebbe anche la possibilità anche di una sanzione più grave se Procura di Torino e Consob dovesse individuare irregolarità gravi da parte della società bianconera, ovvero la possibilità di un esclusione della Juventus dalle competizioni europee. Di certo sarebbe una scelta pesante non solo per la società bianconera ma anche per le competizioni stesse, che perderebbero una delle squadre più blasonate dal punto di vista europeo.

La sanzione più grave della Uefa contro la Juve potrebbe essere esclusione dalle competizioni europee

La Uefa starebbe aspettando l'indagine portata avanti da parte della Procura di Torino e Consob per decidere un'eventuale sanzione alla società bianconera. Dipenderà dall'eventuali irregolarità potrebbero trovare gli enti giudicanti, se fossero gravi non è da scartare la possibilità di un'esclusione dalle competizioni europee.

Di certo si tratta della punizione più severa a cui probabilmente sia la Uefa che la Juventus non vorrebbero che si arrivi anche perché perdere una società importante per una competizione altrettanto importante ne vale anche del blasone della Champions League o eventualmente dell'Europa League. La proprietà bianconera però si è detta tranquilla sulla condotta finanziaria da parte della società, con Elkann che ha mostrato fiducia nel lavoro dell'ex presidente dimissionario Agnelli.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà nominato ufficialmente il 18 gennaio

A breve si conosceranno i nomi dei membri che faranno parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus. Oltre al presidente designato Gianluca Ferrero e all'amministratore delegato dovrebbe essere annunciato anche il vicepresidente. Si parla del possibile ritorno di Del Piero, utile non solo per la gestione sportiva della società bianconera ma anche dal punto di vista rappresentativo con enti come Uefa e Fifa. L'ex giocatore della Juventus sarebbe gradito anche ai tanti sostenitori bianconeri.