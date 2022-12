Lutto a Uomini e donne. Nella giornata di mercoledì 7 dicembre è arrivata la notizia della scomparsa di Paola D'Andrea, volto storico del pubblico del dating show. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram per ricordare la signora bionda che nelle edizioni precedenti del programma, quando c'era il pubblico parlante in studio, è spesso intervenuta nel dating show di Maria De Filippi per commentare le vicende dei single. Al momento non sono trapelate le cause del decesso.

Uomini e Donne: Paola D'Andrea è scomparsa

Uomini e Donne: i fan increduli per il decesso di Paola D'Andrea

Attualmente non sono trapelate ulteriori informazioni sul decesso dell'ex protagonista del pubblico della trasmissione di Maria De Filippi.

Anche il blogger Lorenzo Pugnaloni non ha fornito notizie aggiuntive in merito alla scomparsa. Sotto al suo post il blogger ha scritto: ''È morta Paola D'Andrea, volto storico del pubblico di Uomini e Donne, un grande abbraccio alla famiglia''. Sotto agli scatti di Paola sono apparsi già oltre cento commenti dei follower, increduli per quanto accaduto.

Uomini e Donne: gli interventi di Paola D'Andrea e i commenti dei fan

Prima delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, il pubblico di Uomini e Donne poteva intervenire per commentare quanto accadeva nello studio del dating show. Oltre a Daniela, protagonista di numerose esternazioni nei confronti dei cavalieri e dame del parterre e dei tronisti, anche Paola era diventata nota ai telespettatori per i suoi commenti.

In diverse occasioni Maria De Filippi aveva lasciato il microfono alla signora D'Andrea, che aveva espresso la sua personale opinione su quello che vedeva durante le esterne, e commentava anche le diverse situazioni e dinamiche che si venivano a creare fra i single del programma. Sotto al post di Lorenzo Pugnaloni molte persone hanno lasciato un cuoricino e fatto le condoglianze ai familiari di Paola D'Andrea. Al momento non sono ancora arrivati commenti da parte dello staff della trasmissione Mediaset. e anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla scomparsa dell'ex protagonista del pubblico.