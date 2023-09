Sono in corso le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Nei pressi del set viterbese in cui si gira questa fiction è accaduto qualcosa che ha coinvolto uno dei protagonisti principali. Si tratta di Can Yaman. L'attore turco è stato accusato di aggressione da una negoziante per la musica troppa alta in negozio durante le riprese.

L'accusa su Can Yaman durante le riprese di Viola come il Mare 2

Yaman avrebbe aggredito una signora di Civita Castellana, un comune della provincia di Viterbo in cui stanno girando le scene della seconda stagione di Viola come il mare.

I fatti sarebbero avvenuti proprio nel corso delle riprese della fiction italiana, qualche giorno addietro. A lanciare l'accusa, con tanto di denuncia, è stata la presunta vittima, nonché titolare di un negozio di abbigliamento.

La signora in questione non ha esitato a riportare a 'Il Messaggero' come sarebbero andate esattamente le cose. Ebbene, l'attore originario della Turchia sarebbe entrato nel suo locale con il volto furibondo, infastidito dalla musica proveniente al suo interno. Can Yaman ha chiesto alla proprietaria di spegnere la musica poiché infastidiva il lavoro degli attori che, sul set, faticavano a concentrarsi con le scene. Stando alle parole della signora, lui sarebbe addirittura arrivato a sfiorare le mani.

Il racconto della negoziante di Civita Castellana su Can Yaman

Nel racconto della negoziante di Civita Castellana, Can Yaman si sarebbe visto bloccare da quattro persone perché in procinto di scagliarsi su di lei. 'Voleva avventarsi contro di me' ha dichiarato la signora, dichiarandosi spaventata dall'intera vicenda e riportando come, l'attore, avrebbe rifilato persino un calcio ad una di quelle persone che stava cercando di tenerlo bloccato.

La signora si è definita infastidita da come il comune e la produzione abbiano gestito le cose, visto che a suo dire non sono arrivati né le offerte e nemmeno il risarcimento ai negozianti, visto che per girare si è reso necessario bloccare il traffico e costringere gli esercizi dei dintorni a stare chiusi.

Viola come il mare 2, trame e data inizio

Per quanto riguarda la data inizio di Viola come il mare 2, non si hanno ancora certezze. Essendo che le riprese sono incominciate durante l'estate, non è da escludersi che la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman possa andare in onda sul piccolo schermo nel 2024. Per quanto riguarda la trama di Viola come il mare 2, si sa ben poco tranne che la giornalista porterà avanti le ricerche sul padre, avvalendosi dell'aiuto dell'ispettore Francesco. Inoltre, in questa stagione gli spettatori potranno scoprire se Francesco e Viola sono fratello e sorella oppure no.