Nelle ultime due puntate settimanali di Un posto al sole, quelle in onda su Rai 3 il 9 e 10 maggio, Mariella sarà gelosa del ritorno di Claudia nella vita di Guido, ignara che la donna stia nascondendo un segreto, che per il momento non viene rivelato dalle anticipazioni. Intanto Rossella sarà presa come ostaggio dalla talpa infiltrata in polizia, portando inaspettatamente Riccardo e Nunzio ad allearsi per salvarla; Damiano, intanto, sarà colpito da una pallottola, ma riuscirà ad allertare i suoi colleghi.

Spazio anche a Ida e Diego, i quali si decideranno a rivolgersi all’avvocato Niko Poggi.

Damiano colpito da un’arma da fuoco, Riccardo e Nunzio uniti

Nella puntata di giovedì 9 maggio per Damiano la situazione si complicherà a vista d’occhio quando la talpa infiltrata in polizia lo colpirà con un’arma da fuoco. Mentre si temerà il peggio per Renda, Riccardo e Nunzio si coalizzeranno mentre il poliziotto corrotto fuggirà.

Manuela sarà incerta riguardo il progetto archeologico che dovrebbe coinvolgere i più piccoli. La donna si aspetterà rassicurazioni da Niko.

Il ritorno di Claudia nella vita di Guido Del Bue e a Palazzo Palladini continuerà a suscitare la gelosia di Mariella.

Rossella ostaggio del poliziotto corrotto

Nell’appuntamento di venerdì 10 maggio ci sarà del caos dopo che la talpa ha ferito Damiano.

Rossella sarà presa come ostaggio e questo porterà Riccardo e Nunzio a coalizzarsi per trovare e salvare la dottoressa. Al contempo, la polizia sarà allertata da Renda e questo non farà altro che fomentare tensione.

A Palazzo Palladini Roberto sarà impegnato a badare al piccolo Tommy, il quale mostrerà segni di miglioramento.

Diego e Ida, intanto, si rivolgeranno a Niko per un consulto legale. La ragazza vorrebbe maggiori garanzie per proteggere lei e suo figlio Tommaso.

Intanto la presenza di Claudia si farà sempre più invadente, rischiando di aumentare la distanza fra Guido e sua moglie Mariella. A quanto pare, la signora Costa sembra proprio nascondere un misterioso ed ignoto segreto.

Fan sorpresi dal rapimento di Rossella

Nelle prossime puntate ci sarà quindi il rapimento di Rossella Graziani. Il poliziotto colluso con la camorra prenderà come ostaggio la dottoressa, portando Nunzio e Riccardo a collaborare per salvarla. I fan della soap opera non hanno risparmiato commenti in merito a quanto accadrà e in molti hanno ostentato le proprie perplessità riguardo alla vicenda.

“Non capisco questo rapimento di Rossella”, ha scritto una fan sorpresa dall’evolversi della story line. “Ma soprattutto, autori, perché rapire Rossella?”, ha aggiunto sulla stessa linea un utente. “Si alleano per salvarla” ha fatto notare qualcun altro, riferendosi alla collaborazione inaspettata tra Nunzio e Riccardo.