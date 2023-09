Can Yaman finisce nei guai dopo la denuncia di una negoziante di Civita Castellana che, in questi giorni, ha accusato l'attore di averla aggredita. Come raccontato dalla commerciante a Il Messaggero, la donna avrebbe deciso di passare alle vie legali, denunciando l'attore protagonista di Viola come il mare 2 perché "voleva avventarsi contro" di le per chiederle di spegnere la musica all'interno del negozio.

Guai per Can Yaman: l'attore è stato denunciato

Nel dettaglio, i fatti risalirebbero a qualche giorno fa: durante le riprese di Viola come il mare 2, Barbara Nelli titolare di un negozio di abbigliamento, ha denunciato il divo turco delle fiction Mediaset per aggressione.

Il motivo? La donna ha raccontato che Can sarebbe entrato come una furia all'interno del suo negozio, per chiederle di spegnere la musica che, a quanto pare, gli dava fastidio: "È entrato nel negozio come una furia dicendomi di spegnere la musica", ha spiegato.

"Hanno dovuto trattenerlo in quattro, perché voleva avventarsi contro di me", ha raccontato la donna aggiungendo che Can avrebbe dato anche un calcio ad una delle persone che in quel momento cercava di trattenerlo e di evitare il peggio.

'Mi sono spaventata moltissimo', parla la donna aggredita da Can Yaman

"Mi sono spaventata moltissimo", ha proseguito ancora la donna che dopo questo episodio increscioso ha scelto di sporgere denuncia contro l'attore turco.

In soccorso della donna sarebbe arrivata anche Francesca Chillemi, co-protagonista di Viola come il mare, la quale avrebbe provato a tranquillizzare la donna.

"È stata molto carina", ha raccontato la commerciante parlando del gesto dell'ex Miss Italia.

Intanto, dopo la denuncia e il caso mediatico scoppiato in rete e sui social, il divo turco ha preferito non commentare e non ha ancora proferito parola su quanto è successo.

I nuovi impegni professionali di Can Yaman: da Viola come il mare 2 a Sandokan

Al momento, quindi, Can Yaman continua a concentrarsi sui suoi impegni professionali: le riprese di Viola come il mare 2 stanno andando avanti e, nel corso delle prossime settimane, la troupe si trasferirà in Sicilia per continuare a girare le puntate che andranno a comporre questo nuovo capitolo.

Oltre a questa fiction, Can dovrebbe essere impegnato anche con un altro ambiziosissimo progetto: trattasi del remake di Sandokan che, dopo essere stato rimandato più volte, dovrebbe veder la luce nel corso del 2024, con le riprese ufficiali.

A vestire i panni della celebre "tigre di Mompracem", interpretata in passato da Kabir Bedi, ci sarà proprio il divo turco.

Nel corso delle prossime settimane, invece, Can dovrebbe tornare in televisione come ospite della prima puntata del pomeridiano di Amici 23, in programma domenica 24 settembre su Canale 5.