Ore di apprensione per Fedez che un messaggio su Instagram ha raccontato di essere "ricoverato a causa di un’emorragia interna", a quanto pare provocata da "due ulcere". Nel breve post il cantante ha anche spiegato di essere stato sottoposto a "due trasfusioni" e ha aggiunto "ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".

Le voci relative a nuovi problemi di salute del cantante avevano cominciato a rincorrersi dopo il precipitoso rientro della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda di Parigi, per stare vicina al compagno

Il massaggio con cui Fedez ha raccontato dei suoi problemi di salute

Da alcune ore si era diffusa la notizia del ricovero di Fedez nel reparto chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, a causa di non meglio specificati problemi di salute, per i quali si sarebbe recato al pronto soccorso del nosocomio già nella serata di giovedì 28 settembre.

Il cantante ha voluto rendere pubblico, come sua abitudine, l’accaduto con una storia su Instagram in cui innanzitutto ha ringraziato tutti coloro che gli hanno mandato dei messaggi di supporto in questi momenti difficili.

L’interprete ha quindi raccontato delle due ulcere che gli avrebbero causato una pericolosa emorragia interna, curata anche attraverso due trasfusioni, che avrebbero portato a un netto miglioramento del quadro clinico. Fedez ha concluso il suo messaggio ringraziando il personale medico per avergli “letteralmente salvato la vita”.

Il rientro da Parigi di Chiara Ferragni per stare vicino a Fedez

I fan dei Ferragnez erano stati messi in allarme dal precipitoso rientro in Italia di Chiara Ferragni, avvenuto solo poche ore prima del comunicato di Fedez.

La celebre influencer si trovava a Parigi per assistere alle sfilate della settimana della moda, quando ha preso il primo volo disponibile per correre a Milano al capezzale del marito. A renderlo noto era stata la stessa Ferragni con una storia Instagram postata direttamente dal velivolo in partenza, in cui aveva ringraziato l’amica Chiara Biasi per averla accompagnata nel viaggio in Italia.

Un grosso spavento per la coppia, per fortuna risolto felicemente: dopo le trasfusioni il cantante si sarebbe ripreso e già nelle prossime ore potrebbe essere dimesso dall’ospedale.

Le parole di Mr. Marra su Fedez durante una diretta su Twitch

Per ore non si è saputo nulla sui motivi del precipitoso rientro da Parigi di Chiara Ferragni: a rivelare che Fedez avesse qualche problema era stato Mr.

Marra, che conduce con il cantante Mucchio Selvaggio sulla piattaforma Twitch.

Durante una live, infatti, aveva chiesto ai fan di mandare un abbraccio al cantante, senza voler aggiungere altro, allarmando tutti. Infatti, in passato il giudice di X Factor ha sofferto di un raro tumore al pancreas dal quale è perfettamente guarito, dopo essere stato sottoposto a un’operazione chirurgica.