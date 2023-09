Perché Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale? È questa la domanda che si sono posti i fan del cantante dopo che questo pomeriggio, su diverse testate giornalistiche, è arrivata la notizia del suo ricovero e del ritorno immediato di Chiara Ferragni da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda.

A rompere il silenzio sui social è stato lo stesso Fedez, che ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori, facendo chiarezza su quanto è accaduto in queste ultime ore.

Perché Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale

Durante il pomeriggio sono arrivate delle notizie poco rassicuranti sulle condizioni di salute di Fedez, legate a un ricovero urgente in ospedale.

Contemporaneamente si era diffusa la notizia del rientro immediato in Italia di Chiara Ferragni: l'influencer era in Francia per prendere parte alle sfilate in vista della settimana della moda.

Per diverse ore i fan del rapper non hanno avuto sue notizie e in tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo. A quel punto è stato lo steso Fedez che, dal suo profilo Instagram, ha scelto di condividere una storia con la quale ha voluto fare chiarezza su quanto stesse succedendo in queste ore, svelando di essere stato ricoverato d'urgenza per delle ulcere.

'Ho avuto un'emorragia interna', Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale

Fedez ha subito voluto ringraziare le persone che, in queste ore, gli hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza, mandandogli dei messaggi di supporto.

"Fa sempre bene in questi momenti", ha ammesso il rapper nel suo post social diventato subito virale su Instagram e Twitter.

"Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna", ha spiegato ancora Fedez facendo chiarezza su quanto gli è successo in queste ultime ore.

Il cantante ha poi raccontato di aver subito due trasfusioni di sangue che gli hanno permesso di stare meglio, motivo per il quale ha ringraziato tutto il personale medico che in queste ore si è preso cura di lui e gli ha permesso di riprendersi.

Confermata la presenza di Fedez nel cast di X Factor 2023

Intanto, in queste settimane, Fedez è in video come giurato della nuova edizione di X Factor, visibile sui canali Sky e in differita anche su Tv8.

Le puntate delle audizioni, tuttavia, sono state già registrate nel corso dei mesi scorsi, motivo per il quale la programmazione del talent show non subirà modifiche e continueranno a essere trasmesse regolarmente le puntate previste di questa edizione, che saluterà gli spettatori a fine novembre.