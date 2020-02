Clive Cussler, scrittore amatissimo e considerato il "re dei romanzi di avventura", è morto, all'età di 88 anni, nella sua abitazione in Illinois. È stato un autore molto prolifico, infatti ha pubblicato più di 80 Libri per un totale di vendite che supera le 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Chi era Clive Cussler

Clive Cussler era nato nel 1931 ad Aurora, nell'Illinois, da padre americano e da madre tedesca. Dopo aver interrotto gli studi al college, aveva deciso di entrare nell'aviazione e partecipò alla guerra di Corea, lavorando anche come meccanico aeronautico.

A metà degli anni Novanta, sposò Barbara Knight, sua prima e unica moglie, dalla quale ha avuto tre figli.

Aveva iniziato a scrivere nel 1965, dedicandosi alla stesura di Enigma, romanzo che vede come protagonista il celebre Dirk Pitt. Inizialmente Cussler non aveva avuto molto successo, faticando ad emergere nel mondo editoriale, ma grazie alla pubblicazione di Recuperare il Titanic!, nel 1976, era riuscito a salire alla ribalta.

L'annuncio della morte

Clive Cussler è morto ad 88 anni nella sua casa in Illinois, ad Aurora.

La tragica notizia è stata data da sua moglie, Barbara Knight, tramite un triste messaggio su Twitter.

La donna ha scritto: "Con un cuore affranto condivido la triste notizia che mio marito Clive è morto lunedì. Condividere la mia vita con lui è stato un privilegio, voglio ringraziare voi tutti, i suoi fans e i suoi amici per la vicinanza. Era la persona più cortese e gentile che abbia mai incontrato.

So che le tue avventure continueranno". Le cause della morte non sono state, attualmente, rese note.

Dirk Pitt: personaggio di maggior successo

Il personaggio di maggior successo inventato dalla geniale mente di Cussler e anche il protagonista di 24 dei suoi romanzi è Dirk Pitt. Il primo libro che vede la sua comparsa, in ordine cronologico, è Vortice anche se esso verrà pubblicato dopo Enigma, seconda avventura di Dirk Pitt.

Questo magnetico protagonista, alto 190 cm e con profondi occhi verdi, lavora per la Numa, National Underwater e Marine Agency, e ha una passione per gli aerei e le auto d'epoca. Pitt condivide molte sue avventure con Albert Giordino: suo migliore amico e vice alla Numa.

L'ultimo romanzo

L'ultimo romanzo di Cussler, scritto con Dirk Cussler, è stato pubblicato dalla Longanesi e porta il titolo di Il destino del Faraone.

Anche in questa avventura il protagonista era Dirk Pitt, rimasto coinvolto in segreti internazionali e costretto a viaggiare in varie parti del mondo per riuscire a risolvere l'enigma, ritrovandosi anche nella tomba di un'antica principessa egiziana, tappa fondamentale nella ricerca di risposte.