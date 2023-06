L'attore turco Can Yaman è pronto a partecipare all'evento di beneficenza "Break the Wall Tour", in programma la sera di sabato 1° luglio a Pescara presso il "Lido 186".

Si tratta di una nuova tappa del progetto benefico nato in collaborazione con l'associazione "Can Yaman for Children", della quale l'attore è co-fondatore, con il patrocinio dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma.

Can Yaman: il suo Break the Wall Tour arriva a Pescara

La prossima tappa del "Break the Wall Tour" sarà a Pescara, presso il "Lido 186": durante la serata del 1° luglio, i fan avranno la possibilità di incontrare l'attore, cenare e assistere a uno spettacolo di intrattenimento.

Nonostante i suoi impegni lavorativi nell'ambito delle fiction televisive, il divo turco ha deciso di prolungare il Tour benefico anche per il mese di luglio.

Diverse erano le voci che suggerivano che Can Yaman avrebbe interrotto la tournée a giugno per occuparsi completamente dei suoi impegni televisivi, in particolare quelli legati alla seconda stagione di Viola come il mare. Tuttavia l'impegno di Can Yaman per le sue iniziative benefiche rimane forte e saldo.

A tal proposito l'attore, nonché presidente dell'associazione Can Yaman for Children, ha recentemente dichiarato che l'impegno nell' ambito della beneficenza gli permette di continuare a dare speranza ai giovanissimi con difficoltà sociali e di poter fornire loro gli strumenti adatti per superare i loro disagi.

Viola come il mare 2: le riprese inizieranno lunedì 3 luglio

Intanto il 3 luglio Can Yaman riprenderà il ruolo delI'ispettore Francesco Demir nella fiction light crime di Canale 5 Viola come il mare, al fianco dell'attrice Francesca Chillemi.

La Lux Vide ha infatti annunciato che le riprese della seconda stagione della serie tv avranno inizio a Palermo proprio il primo lunedì del mese di luglio.

Yaman sarà al ‘Festival Nazionale del Cinema e della televisione di Benevento'

Nella serata del prossimo venerdì 23 giugno, intanto, l'attore turco sarà ospite al BCT, ossia il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove quindi i fan potranno incontrarlo dal vivo. I biglietti per tale festival sono andati sold- out nell'arco di pochi minuti, dall‘inizio della vendita.

Otto giorni più tardi si svolgerà poi il già citato evento "Break the Wall Tour" al Lido 186 di Pescara.