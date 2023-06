David Lynch in questi giorni è oggetto di un rumor che lo vedrebbe al centro di una nuova produzione cinematografica a West Hollywood.

Al momento non ci sono conferme ufficiali ma i fan da tempo associano la "sparizione" del regista dal suo canale Youtube con l'inizio di un nuovo progetto.

David Lynch a West Hollywood

West Hollywood, uno dei quartieri più iconici di Los Angeles, si è recentemente trasformato in un set cinematografico avvolto da un alone di mistero e David Lynch, il leggendario regista di opere quali "Velluto Blu" e "Mulholland Drive", sembra essere dietro questa nuova produzione.

Le informazioni sul progetto sono scarse e Lynch, famoso per la sua riservatezza, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, ciò non ha impedito ai fan e agli appassionati di speculare sull'opera che potrebbe prendere forma sotto la guida del geniale regista. Alcuni suggeriscono che potrebbe trattarsi di uno spot pubblicitario, mentre altri sospettano che potrebbe essere un cortometraggio o addirittura un nuovo lungometraggio.

La "scomparsa" dal canale Youtube

La notizia dell'imminente progetto di Lynch a West Hollywood ha suscitato grande entusiasmo poiché l'ultima opera diretta dal regista è "Twin Peaks - The Return", terza stagione della celebre serie televisiva risalente al 2017.

Le speculazioni sul ritorno di Lynch dietro la macchina da presa sono state alimentate anche dalla sospensione improvvisa dei suoi bollettini meteorologici giornalieri su YouTube, che aveva tenuto quotidianamente per diversi anni. Nonostante non sia stata data una motivazione ufficiale per la fine di questi video, alcuni ritengono che possa essere stato un segnale del suo imminente ritorno al mondo del Cinema.

Il progetto Wisteria, tra Netflix e Cannes

Questo non è il primo indizio che lascia intuire un nuovo progetto di Lynch. Nel marzo del 2021, circolava una voce secondo cui il regista stava collaborando con Netflix per la produzione di una nuova serie dal titolo provvisorio "Wisteira". I fan sono rimasti ancora più eccitati quando si è saputo che le attrici veterane di Lynch, Naomi Watts e Laura Dern, erano state avvistate in un incontro presso la sede di Netflix per questo progetto segreto.

Ma le aspettative sono state spente l'anno scorso, quando è circolata una fake news sul possibile coinvolgimento di Lynch al Festival di Cannes 2022. La notizia affermava che il regista avrebbe partecipato al Festival presentando proprio "Wisteria", trasformato da serie tv a lungometraggio. Tuttavia, Lynch stesso ha smentito la notizia in un'intervista a Entertainment Week, dichiarando di non avere alcun nuovo film in uscita e confermando che si trattava solo di un rumor.