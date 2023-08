A Sarsina, in Emilia Romagna, è stato trovato un reperto verosimilmente di epoca romana. Si tratta di una struttura in pietra, interpretata come il basamento di un edificio di culto: un tempio del I secolo avanti Cristo.

Come è il tempio

La struttura emersa è di forma quadrangolare, di grandi dimensioni, con una pavimentazione in lastre di pietra arenaria simili a quelle già ritrovate nelle strutture di una vicina area archeologica. Le lastre formano una serie di corsi orizzontali, verosimilmente le fondazioni che dovevano sostenere i muri di un antico edificio.

La forma di tale edificio è coerente con quanto già noto circa i templi di età romana: quadrangolari, con un unico accesso anteriore dalla facciata principale. Gli studiosi ritengono trattarsi di un tempio romano risalente al I secolo avanti Cristo.

Il reperto appare in ottimo stato di conservazione e questo aumenta la singolarità della scoperta. I dati raccolti e analizzati in occasione degli scavi hanno evidenziato anche stratificazioni successive, con costruzioni sovrapposte e nuovi utilizzi testimoniati da focolari e sepolture. È emersa altresì una fase residenziale antecedente, con molta probabilità di popolazioni umbre risalenti al IV secolo prima di Cristo.

L'importanza del tempio romano appena scoperto

Le attività che hanno portato alla scoperta di questo tempio romano sono state condotte dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Come ha evidenziato anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si tratta di un tassello fondamentale per la comprensione e l'approfondimento di quanto avvenuto nel corso dei secoli in termini di insediamenti delle popolazioni e loro trasformazioni, influssi culturali e relativi cambiamenti.

Il tempio romano e la campagna di scavi che ha condotto al suo rinvenimento verranno presentati in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che si svolgeranno il 23 e 24 settembre 2023. Si tratta di una manifestazione culturale europea, che prevede visite guidate e aperture straordinarie (anche serali) di musei e siti culturali, ingressi a costo ridotto, iniziative divulgative ed eventi di vario genere, nonché concorsi e iniziative specifiche per i giovani.

La località di Sarsina

La cittadina di Sarsina, ove il tempio romano è stato scoperto, è un piccolo comune dell'Emilia Romagna di 3.300 abitanti poco distante da Forlì e da Cesena. È nota quale sito archeologico, in quanto sede di popolazioni umbre e poi romane, che hanno avuto in zona lunghi periodi di attività pastorali, artigianali e commerciali, lasciandone le relative tracce. Ma la cittadina è nota soprattutto per aver dato i natali a Plauto, uno dei più importanti autori teatrali di epoca romana.