Dal 1° settembre partiranno in Emilia Romagna le riprese del film "Join the Evil 4- La fine dell'incubo", il quarto capitolo della saga cinematografica "Join the Evil", conosciuto in Italia come "Il cottage". L'autore e regista Davide Santandrea ha rilasciato un'intervista esclusiva a Blasting News per parlare del film.

L'intervista

Come nasce "Join the Evil"?

"Chi ha una certa età come il sottoscritto è cresciuto con "La casa" e quindi con "Join the Evil" abbiamo voluto proprio realizzare un grande omaggio a Sam Raimi per la sua saga, oltre che a Lovecraft.

E' sempre stato il mio sogno".

Di cosa tratta la saga in linee generali?

"La storia di "Join the Evil" parte con la scoperta delle tavolette sumere di Kutu in Iraq da parte del Professore e archeologo Pedro Caranza, che porta le tavolette nel suo cottage per tradurle. Caranza riporta le traduzioni su un libro a cui dà il nome di "Il libro di Kutu" e in seguito alla sua lettura iniziano ad avvicendarsi possessioni demoniache, eventi soprannaturali e morti misteriose. Il nuovo capitolo si svolge vent'anni dopo i fatti di "Il demone del bosco": i demoni, per quanti ne uccidi, ne arrivano altri e sempre perché evocati dalla lettura di una formula magica contenuta nel libro di Kutu. Questa volta Vincent Ascia, il figlio del Professore, passa un po' in secondo piano per mostrare invece la avventure della nipote Nessy e del suo fidanzato Charlie".

Parlando del cast, ha riconfermato tutti gli attori dei film precedenti?

"Certamente, la squadra vincente non si cambia. Poi avremo anche delle new entry: Giuseppe Scaglione nella parte di Vincent Ascia e la bravissima Barbara Michelini nei panni della nuova eroina, Nessy. Vedremo anche il conosciuto doppiatore di serie televisive Stef Maister che reciterà la parte del sacerdote egiziano".

Qual è la parte che preferisci del tuo lavoro?

"In realtà mi piace ogni aspetto di ciò che faccio, comunque realizzare il make-up da demone e gli effetti speciali sono cose che mi hanno sempre divertito e affascinato da quando andavo dal compianto Carlo Rambaldi. E' stato il mio maestro per molti anni ed è stato lui a insegnarmi la tecnica del make-up e dell'animatronica".

Cenni biografici sul regista

Davide Santandrea è regista e sceneggiatore, oltre che tecnico degli effetti speciali e animatronici. Inizia la sua carriera giovanissimo come allievo di Carlo Rambaldi, noto per aver creato gli effetti speciali di personaggi come ET e King Kong. Il sedicenne Santandrea inizia così a frequentare il laboratorio del maestro a Ferrara, a conoscere il mestiere e a girare qualche cortometraggio.

Nel 1990 si diploma alla scuola di cinema "Lumierè" a Parigi e nel 1997 inizia poi a lavorare come cameraman negli studi televisivi della Rai regionale a Bologna. Tra i lavori di quegli anni c'è la serie tv intitolata "Ombra del diario".

Dal 2017 inizia a scrivere sceneggiature di film horror di cui ricordiamo alcuni titoli: Il Diario della Bestia, The Origins, Sunset Moon, Darkblood, Forever, Horror in the Woods.

Nel 2018 fonda la LBV Produzioni e l'anno seguente dirige un altro progetto fortunato, questa volta televisivo: "Oltre l'ignoto" sul mistero e il paranormale, andato in onda sul canale digitale terrestre Punto Radio Tv e 7 Gold. Negli anni seguenti continua con la produzione di cortometraggi e film, inoltre pubblica alcuni libri.

Nel 2021 Santandrea dà origine alla saga "Join the Evil", conosciuta in Italia come "Il cottage" che si divide nei seguenti capitoli: "Uno dopo l'altro morirete!", "La maledizone di Kutu" e "The Demon's Wood".