Ultimi giorni per la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso per l'assunzione di 200 medici e 100 infermieri. Il bando pubblicato dall'Istituto Nazionale per L'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, infatti, scade il 18 aprile. Entro tale termine, gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente per via telematica.

Concorso Inail, ripartizione dei posti

Come ormai noto, la procedura straordinaria è stata effettuata ai sensi dell'art.10 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e prevede l'assunzione di 300 co.co.co, di cui 200 medici e 100 infermieri che saranno impiegati presso l'Inail.

Stando al bando di concorso, i posti sono così ripartiti: 50 posti per Medicina Interna, Infettivologia e Pneumologia, 45 posti per le branche di Chirurgia Generale e Ortopedia, 20 per la branca di Ortopedia, 38 posti per Medicina Legale, 38 per Medicina del Lavoro, 6 posti per la branca di Fisiatria e 3 posti per Igiene e Medicina Preventiva.

I requisiti

Per quanto concerne il profilo di medico, potranno partecipare tutti i cittadini italiani che godono dei diritti civili, con idoneità fisica all'impiego e che non siano stati destituiti dai pubblici uffici.

Inoltre, costituisce requisito fondamentale il possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia oltre all'iscrizione all'albo professionale. Per il profilo di infermiere, invece, viene richiesta una laurea in Scienze Infermieristiche o diploma universitario di infermiere e l'iscrizione all'albo professionale degli infermieri, il cosiddetto OPI.

Domande entro il 18 aprile

Stando a quanto riportato dal bando di concorso, le domande di partecipazione potranno essere inoltrate esclusivamente con modalità telematiche entro e non oltre il 18 aprile 2020.

Tutti i candidati, quindi, potranno accedere al form per la presentazione delle istanze attraverso il sito istituzionale Inail e procedere alla compilazione, indicando le generalità e dichiarando il possesso dei requisiti, del titolo di studio e l'assenza di condanne penali. Tuttavia, il bando chiarisce anche che, coloro che presenteranno le domande con modalità diverse da quelle indicate potranno essere esclusi dalla procedura di selezione.

Le dichiarazioni di disponibilità saranno valutate dal Responsabile della Direzione Centrale che, sulla base delle esigenze assistenziali richieste dall'emergenza sanitaria in corso provvederà al conferimento dell'incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I medici percepiranno una retribuzione oraria pari a 50 euro lordi mentre il trattamento economico degli infermieri si aggira attorno ai 26 euro lordi l'ora comprensivi di oneri fiscale, previdenziali e assistenziali.