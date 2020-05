Supermercato 24, nota piattaforma attiva dal 2014 per il servizio spesa a domicilio ha annunciato nuove assunzioni di collaboratori per agevolare la consegna della spesa su tutto il territorio nazionale. Le Offerte di lavoro sono rivolte a giovani diplomati in cerca di occupazione che avranno la possibilità di iniziare una collaborazione con un'azienda solida e dinamica.

Supermercato 24 apre le assunzioni per personal shopper causa dell'emergenza Coronavirus e delle norme anti-contagio, infatti, sempre più persone preferiscono fare la spesa on-line, cosa che ha permesso di raddoppiare gli ordini sulle piattaforme digitali.

Supermercato 24, costituisce una delle più importanti società operante nel settore e, visto l'evolversi della situazione epidemiologica ha deciso di affrontare nuove assunzioni di personale, ed in particolare di addetti spesa, per consentire alle persone di ricevere la spesa direttamente a casa riducendo al minimo gli spostamenti soprattutto per le persone più esposte e in difficoltà. Negli ultimi mesi sono stati reclutati circa 1.300 persone ma la campagna di assunzioni è ancora aperta.

I requisiti richiesti

Attualmente, l'azienda è alla ricerca di molti giovani che saranno inseriti con il profilo di addetti spesa e opereranno su tutto il territorio nazionale. Le risorse si occuperanno della ricezione degli ordini e della presa in carico. Inoltre, si recheranno nei supermercati scelti e faranno la spesa per le persone che ne faranno richiesta, garantendo anche la consegna a domicilio.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Gli addetti spesa avranno il compito di proporre le alternative sui prodotti mancanti all'interno del punto vendita prescelto.

Per candidarsi alle selezioni, gli interessati dovranno avere un'età compresa fra i 35 ed i 60 anni. E' richiesto inoltre, il possesso di un diploma di maturità e di un'auto propria per effettuare gli spostamenti. L'annuncio, non richiede un' esperienza pregressa nel settore.

I candidati che saranno inseriti in azienda, collaboreranno con rapporto di lavoro flessibile, sulla base delle proprie necessità e riceveranno direttamente a casa il kit completo comprensivo dei dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine. Inoltre, i collaboratori di Supermercato 24 saranno coperti di una polizza assicurativa integrativa per eventuali ricoveri in caso di infortuni o positività al Covid-19.

Le selezioni avverranno da remoto

Tutti gli interessati alle assunzioni potranno inviare la propria candidatura direttamente sul sito dell'azienda. L'iter di selezione si svolgerà da remoto al fine di garantire la massima sicurezza tra i candidati ed evitare assembramenti.

Prevede dei video di formazione ed un test online a risposta multipla per verificare le reali motivazioni dei candidati.

Chi volesse candidarsi alla posizione di shopper, dovrà cliccare sull'apposito tasto 'Diventa shopper', che si trova in alto a destra, sulla pagina ufficiale di Supermercato 24.