La Polizia di Stato ha indetto un bando di selezione per l'assunzione di 42 medici. Le risorse saranno assegnate in questo modo: 1 posto per il reparto di Fisiatria, 14 posti per il reparto di Medicina legale, 15 posti per il reparto di Medicina del lavoro, 2 posti per il reparto di Ortopedia, 1 posto per il reparto di Dermatologia, 1 posto per il reparto di Malattie Infettive, 1 posto per il reparto di Medicina dello sport, 1 posto per il reparto di Medicina Interna, 5 posti per il reparto di Psichiatria e 1 posto per Chirurgia generale.

Assunzione medici per la Polizia di Stato: requisiti e termine domanda

Per partecipare al concorso indetto dalla Polizia di Stato c'è tempo fino al giorno 15 giugno del 2020. La domanda potrà essere effettuata direttamente online, cliccando su Concorso Pubblico ed entrando nel portale con il sistema di riconoscimento Spid oppure Cie. Il candidato che vorrà modificare o revocare la sua candidatura, dovrà annullare la precedente per poi ritrasmetterla nuovamente. Per candidarsi a quest'offerta bisognerà essere in possesso di alcuni requisiti. Pieno godimento dei diritti civili, cittadinanza italiana, laurea in Chirurgia o Medicina, non aver compiuto il 35esimo anno di età, iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri, fedina penale pulita, abilitazione per lo svolgimento della professione di medico chirurgo e idoneità psicofisica.

Compilazione della domanda e prove d'esame

Per essere ammessi al concorso, bisognerà superare delle prove. Ci sarà una prova selettiva da stabilire in base alle domande ricevute, una prova orale, due prove scritte, valutazione dei titoli e degli accertamenti fisici. Il mancato superamento di uno degli accertamenti o delle prove scritte, comporterà l'esclusione automatica del candidato dal concorso.

Le prove scritte sono una di carattere generale e una specialistica, della durata massima di ben 8 ore ciascuna. Saranno ammessi alla prova orale, soltanto i candidati che avranno riportato una votazione media tra le due prove scritte di almeno 21/30.

Durante l'esame il candidato riceverà il questionario in funzione random da un apposito programma informatico.

Durante la prova non sarà possibile comunicare con gli altri candidati. Inoltre non sarà possibile portare i telefonini, radio, calcolatrici o altri apparecchi informatici. Inoltre è vietato copiare le risposte, portare carta da scrivere, appunti e libri. L'inosservanza di queste regole, escluderà in automatico il candidato da questo concorso della Polizia di Stato.Per compilare la propria domanda, il candidato dovrà inserire il suo nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio.