Rosa verrà minacciata dal Clan Torrente e che verserà in grande pericolo per via della decisione di non abbandonare la propria abituazione: lo rivelano le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 19 al 23 febbraio.

Nunzio, invece, dopo la brutta aggressione subita inizierà a covare rabbia e sete di vendetta, alimentata dal timore che i responsabili rimangano impuniti.

E mentre Luca e Giulia riusciranno a ritagliarsi un momento sereno senza pensare alla malattia di lui, il fantasma di Roberto Ferri continuerà a minacciare Ida che come reazione si allontanerà sempre più da Diego.

Rosa rischia grosso, Nunzio in collera per l'aggressione fuori dal caffè Vulcano

Rosa deciderà di non abbandonare la casa in cui si trova nonostante le continue minacce del clan Torrente: la situazione potrebbe dunque prendere per lei una piega molto pericolosa. Anche Nunzio è stato di recente in pericolo venendo aggredito da alcuni malviventi fuori dal caffè Vulcano: il ragazzo è finito in ospedale e nelle prossime puntate avrà il timore che i responsabili non paghino per quanto gli hanno fatto.

Diego vorrà trascorrere un po' di tempo con Ida, incontrandone però le resistenze. Tutta colpa di Roberto Ferri, che minaccerà la ragazza costringendola a tenere Diego sempre più lontano.

Guido nei guai con Mariella per il viaggio in Spagna

Nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 fino al 23 febbraio si assisterà anche alla collera di Mariella, che deciderà di vendicarsi con Guido dato che verrà a scoprire che il suo fidanzato le ha nascosto alcuni dettagli molto rilevanti in merito al viaggio fatto in Spagna.

Le cose non andranno bene neanche tra Filippo e Serena: la figlia Irene appare sempre più apatica, e continuerà a usare il telefono di nascosto non obbedendo a nessuno, il tutto mentre Giulia rimarrà molto colpita da una storia sentita al Centro Ascolto, decidendo di parlarne con Luca De Santis. I due riusciranno così a trascorrere una bella serata insieme dimenticando per un attimo la malattia di lui, che sta incrinando la serenità della coppia.

Ipotesi su Ida e Diego: si possono lasciare per colpa di Roberto Ferri

Roberto Ferri continua a minacciare Ida e Diego ne subirà le conseguenze. Il rapporto tra i due di fatto si incrinerà, con Ida che sceglierà di allontanarsi. Almeno per il momento.

Diego ama Ida e farebbe di tutto per proteggerla, andando anche incontro a un litigio molto forte con lo stesso Ferri. Al riguardo non è ancora chiaro come reagirà Ida, ma non è escluso che la ragazza possa presto allontanarsi definitivamente da Diego.

Diversa nella forma ma pur sempre rilevante la sofferenza che sta provando Nunzio: il ragazzo teme che i suoi aggressori rimangano impuniti e non è escluso che nei prossimi episodi possa muoversi per scongiurare la cosa.