Amazon, azienda che opera nel settore delle vendite online, sta cercando per i suoi centri logistici operatori di magazzino a cui non è richiesto un particolare titolo di studio. La figura professionale si occuperà di effettuare le mansioni di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Non è indicata una data di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione alla selezione. La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica.

Lavoro Amazon: i requisiti e le mansioni da svolgere

Per proporsi come operatore di magazzino, gli aspiranti dovranno essere maggiorenni, dare la propria disponibilità a lavorare su turni e, qualora fosse necessario, a svolgere ore lavorative di straordinario.

Inoltre è richiesta puntualità, attenzione e precisione nel lavoro da svolgere, oltre a una buona padronanza della lingua italiana. Come requisiti preferenziali, invece, sono graditi: un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro, sensibilità e attenzione verso la tematica della sicurezza sul lavoro e disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità. Non è menzionato un eventuale titolo di studio preferenziale ai fini dell'assunzione.

Coloro che saranno selezionati da Amazon per il ruolo di operatore di magazzino si occuperanno di ricevere la merce in entrata, smistarla, catalogare gli articoli e delle attività di stoccaggio degli stessi. Inoltre i magazzinieri svolgeranno anche le seguenti mansioni: applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate e rigorose; prelievo della merce che sarà condotta nell'area di imballaggio; confezionamento e spedizione dei pacchi.

Le sedi del lavoro e come candidarsi in Amazon

Attualmente le sedi lavorative in cui sono aperte le assunzioni di Amazon sono per i centri logistici di: Passo Corese in provincia di Rieti (Lazio), Vercelli (Piemonte), Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), Torrazza in provincia di Torino (Piemonte), Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo (Veneto), Colleferro in provincia di Roma (Lazio).

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Amazon è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda nella sezione "Amazon jobs" e poi in "Assunzioni in Centri di distribuzione ordini". In seguito bisognerà cliccare su "Scopri le posizioni aperte" e sarà possibile inviare la candidatura per la sede lavorativa a cui si è interessati dopo aver accettato l'informativa per la privacy.

Infine i candidati dovranno iscriversi alla piattaforma e seguirne le istruzioni.