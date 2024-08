Poste Italiane sta cercando personale. Le offerte di lavoro del gruppo riguardano impiegati a tempo indeterminato da assumere nel ruolo di sportellista (figura di front-end) per la provincia di Bolzano. Inoltre sul suo sito sono disponibili diverse opportunità anche per diplomati e laureati. La scadenza per candidarsi è fissata al 30 novembre 2024.

Offerte di lavoro nel gruppo Poste Italiane: selezioni in corso per sportellisti con diploma

La figura di sportellista lavora all'interno degli uffici di Poste Italiane, fornendo assistenza alla clientela e proponendo i servizi della società.

Per candidarsi in questo ruolo Poste Italiane richiede agli aspiranti il ​​possesso di un diploma di scuola secondaria. Inoltre, siccome le risorse saranno impiegate nella provincia di Bolzano, devono aver conseguito il patentino di bilinguismo (italiano e tedesco) di livello almeno B1. Non è richiesto nell'annuncio un'eventuale pregressa esperienza lavorativa. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato mentre la scadenza per inviare la domanda di partecipazione alle selezioni il 30 novembre.

Le altre opportunità riguardano diplomati e laureati

Oltre all'offerta di lavoro descritta, il gruppo ha aperto diverse selezioni. In particolare sta cercando: laureati in ingegneria da impiegare come Project & Construction engineer per le sedi di Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna con scadenza il 30 dicembre; giornalisti iscritti all'Ordine professionale con laurea triennale o magistrale per la sede di Roma con scadenza l'8 settembre; addetti alla logistica di magazzino per le sedi di Milano, Pavia, Torino, Genova, Lucca e Vicenza e operatori di hub con diploma per le sedi di Landriano (PV), Malpensa (MI), Bologna, Castel San Giovanni (PC) e Napoli con scadenza il 1° settembre; consulenti finanzieri laureati in ambito economico per alcune province di Piemonte, Lazio, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Abruzzo, Toscana, Liguria, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Marche e Molise.

Infine Poste offre uno stage di sei mesi per laureati magistrali da non oltre 12 mesi in informatica, matematica, ingegneria, cyber security, statistica, fisica ed economia da formare come junior fraud Prevention Analyst: le risorse potranno candidarsi entro il 30 settembre per le sedi di Cagliari, Catania, Caserta, Napoli, Roma, Bologna, Venezia, Milano e Genova.