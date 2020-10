Continua la campagna di assunzioni in Coop, il sistema di cooperative più conosciuto in Italia operante nel settore della grande distribuzione organizzata. Recentemente, infatti, sono stata avviate le selezioni per addetti alle vendite e le ricerche sono rivolte anche a persone senza un'esperienza pregressa.

Coop continua la campagna di assunzioni

Coop ha da qualche tempo avviato le assunzioni di personale in Italia riguardanti molti profili professionali: dai farmacisti, ai toelettatori per pet-store, ai responsabili di punti vendita e agli addetti vendita. Coop, inoltre, dà la possibilità a molti giovani ad entrare nel mondo del lavoro, formandoli attraverso percorsi di stage retribuiti mirati ad ampliare le conoscenze sulle tecniche di vendita e sui prodotti del marchio Coop.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, sono avviate le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nelle sedi di Cantù (Como), Vignate (Milano), Milano Centro, Crema (Cremona), Voghera e Vigevano (Pavia) e Treviglio (Bergamo).

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Le risorse saranno responsabili della sistemazione della merce negli scaffali e collaboreranno in stretto contatto con il magazzino per la gestione degli ordini e della merce in entrata e in uscita. Si occuperanno della preparazione degli articoli in promozione e dell'assistenza alla clientela, fornendo le informazioni necessarie sui prodotti e sulle promozioni in corso. Inoltre, si occuperanno della pulizia dei locali e delle operazioni di cassa e dei resi, oltre a gestire i diversi metodi di pagamento.

Nessuna esperienza richiesta

Per candidarsi alla posizione di addetti alle vendite vengono richiesti il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, grande precisione, affidabilità, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, ottime doti comunicative e di relazione, capacità organizzative, propensione al lavoro di squadra e orientamento al cliente.

Non viene richiesta nessuna esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione organizzata e, pertanto, potranno partecipare alle selezioni anche persone alle prime esperienze, le quali avranno la possibilità di apprendere le basi per crescere professionalmente all'interno dell'azienda. Per queste posizioni Coop offre l'inserimento con contratto a tempo determinato e parziale di 8 ore.

Per candidarsi alle offerte di lavoro, i candidati potranno registrarsi sul portale Coop e procedere con la compilazione della scheda anagrafica, allegando il proprio curriculum vitae e inoltrando la candidatura. L'ufficio delle risorse umane convocherà tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.