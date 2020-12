La catena di negozi di elettronica MediaWorld è alla ricerca di nuovi profili da inserire nel ruolo di addetto al magazzino in varie parti d'Italia. Attualmente le località interessate alla ricerca di tale specifica mansione sono: Ascoli, Siracusa, Reggio Calabria, Pescara, Palermo, Molfetta e Lecce.

Tra i vari compiti svolti, l'addetto al magazzino dovrà occuparsi: del rifornimento dei vari punti vendita, dell'andamento del centro logistico, del controllo delle merci in entrata e in uscita dal magazzino, dell'imballaggio dei vari prodotti, della movimentazione della merce, dell'accertamento dei documenti di trasporto e dell'organizzazione degli ordini.

Tali informazioni possono essere verificate sul sito ufficiale.

Requisiti utili per potersi candidare nel ruolo di addetto al magazzino

Per potersi candidare nel ruolo di addetto al magazzino per la catena MediaWorld, sono richiesti i seguenti requisiti: il patentino per l'utilizzo del carrello elevatore, la disponibilità a lavorare in turni, flessibilità oraria, massima attitudine al lavoro in team. Inoltre, sarebbe gradita l'esperienza nella movimentazione dei carichi con l'impiego dei carrelli elevatori o transpellet.

Per inviare la candidatura bisogna collegarsi alla pagina dedicata "MediaWorld - Lavora con noi" e caricare la propria domanda di assunzione, seguendo le istruzioni elencate. Per accedere all'apposita piattaforma bisogna prima registrarsi inserendo i propri dati, in seguito sarà possibile inserire il proprio Curriculum Vitae e inviarlo in base alla posizione scelta.

Una volta iscritti sul sito è possibile modificare o aggiornare il Curriculum in ogni momento, accedendo al proprio account personale.

Per altre informazioni riguardo i requisiti richiesti, bisogna verificare la piattaforma indicata.

Possibilità di inviare la candidatura spontanea

All'interno della piattaforma "Lavora con noi" sul sito MediaWorld è possibile consultare tutte le posizioni aperte nei vari punti vendita situati in Italia.

Se nessuna delle posizioni aperte dovesse essere in linea con il proprio profilo è possibile inviare una candidatura spontanea, in seguito alla quale si verrà eventualmente contattati nel caso in cui si aprano posizioni in linea con il profilo indicato.

La candidatura spontanea non ha scadenza e può essere inoltrata in qualsiasi momento. Per altri dettagli in merito è opportuno consultare il sito aziendale.