Bricoman, nota catena distributiva di prodotti per il fai da te, sta cercando attualmente personale: in particolare addetti vendita, cassieri e magazzinieri. Per poter partecipare alle selezioni è necessario avere un requisito base, ovvero il possesso di un diploma di scuola superiore, e le candidature devono essere effettuate online utilizzando il sito ufficiale dell'azienda. Possono inviare il curriculum sia uomini che donne e non ci sono scadenze per compilare online le domande di lavoro.

I commessi ricercati da Bricoman

Su una pagina del sito web di Bricoman compaiono tre posizioni ancora in corso di selezione, una di queste è quella dell'addetto vendita.

Le mansioni che dovranno svolgere coloro che passeranno la selezione comprendono le seguenti attività: rifornire i reparti del punto vendita, allestirli in modo da rendere agevole per i clienti la ricerca dei prodotti, la lettura delle loro caratteristiche e l'acquisto. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per svolgere questo lavoro, oltre al diploma nominato prima, il lavoratore dovrà avere dimestichezza nel contatto con il pubblico, capacità di lavorare in squadra e una qualche esperienza come venditore. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato con periodi di formazione interna e non viene specificata la retribuzione, per cui si presume una sua valutazione in sede di colloquio.

La ricerca di magazzinieri

Altra posizione aperta dal famoso marchio è quella del magazziniere. In questo caso, il futuro addetto alla logistica dovrà gestire la merce che entra ed esce, controllarne la qualità e l'eventuale presenza di danni, collaborare con il settore vendite e infine assicurare il buon fine delle consegne in caso di ordinativi online di prodotti.

Oltre ai diplomati, sono richieste persone dotate di capacità organizzative, autonomia nel lavoro e con una certa esperienza in contesti del genere. Quanto a inquadramento lavorativo e retribuzione, valgono le stesse condizioni relative al ruolo precedente.

La selezione di addetti alla cassa

L'ultimo ruolo inserito nel portale aziendale tra le ricerche in corso è l'addetto cassa.

In quest'ultimo caso, il cassiere o la cassiera dovranno: gestire i contanti in cassa, la fatturazione, supportare il reparto vendite e contribuire a mantenere integro il patrimonio dell'azienda. Anche qui si selezionano coloro che hanno il diploma e in più sono preferite persone precise, flessibili e che sappiano ascoltare. La durata del contratto è la stessa prevista per le figure precedenti e il compenso mensile potrebbe essere definito durante il colloquio.

Luoghi di lavoro e candidature online

Per tutte e tre le figure descritte finora, le assunzioni avverranno in determinate località d'Italia, ovvero: Venegono inferiore, Bologna, Carate Brianza, Caronno Pertusella, Cerro Maggiore, Dalmine, Ferrara, Genova, Milano Pero, Milano Segrate, Modena, Orbassano, Parma, Ragusa, Rezzato, Roma Fidene, Roma Prenestina, San Fior, Sesto Fiorentino, Verona, Altavilla e Aprilia.

Per quanto riguarda le candidature online, bisogna per prima cosa digitare 'bricoman lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca in modo da ottenere il link al sito istituzionale dell'azienda. Attraverso quest'ultimo si entra nella pagina dedicata alle carriere e cliccando su 'Negozi' all'interno del menu in alto 'Candidati' si avrà immediatamente a disposizione l'elenco delle attuali Offerte di lavoro. Non resta che cliccare sotto a 'Dettaglio offerta' per leggere la descrizione della posizione scelta e per completare la procedura di invio del curriculum.