Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari italiani, ha recentemente avviato nuove assunzioni di personale in due ambiti fra loro diversi.

In particolare, sono aperte le assunzioni per agenti senior in attività finanziaria e assicurativa (con partita Iva) e per agenti immobiliari (per Milano, Roma, Bologna e Firenze).

Le candidature per entrambe le posizioni lavorative devono essere inoltrate direttamente sul sito istituzionale di Intesa Sanpaolo.

Selezioni in corso per agenti in attività finanziaria e assicurativa con partita Iva

Gli agenti senior in attività finanziaria e assicurativa (con partita Iva) dovranno proporre le migliori soluzioni alla clientela con l'obiettivo di incrementare e potenziare il proprio portfolio clienti, provvedendo alla creazione di un ampio bacino di utenza.

Inoltre, si occuperanno dello sviluppo del cross-selling della banca. Svolgeranno attività di promozione dei servizi e si concentreranno sulla collocazione fuori sede dei prodotti bancari trasnazionali, come conti correnti, POS, prodotti assicurativi, proponendo soluzioni innovative e digitali da intense iniziative di comunicazione e promozione. Gli agenti senior dovranno individuare le soluzioni efficaci in logica di priorità, agire sul mercato e responsabilizzare i clienti sulle iniziative promozionali. Per svolgere tale mansione serviranno delle ottime capacità comunicative e di relazione.

Fra i requisiti vi è un'età compresa fra i 25 e i 50 anni, diploma di scuola superiore (o laurea), mentre costituisce titolo preferenziale l'iscrizione agli elenchi OAM o al registri Rui dell'Ivass.

Tale offerta è valida su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni anche per agenti immobiliari, i requisiti

Inoltre è aperta la ricerca di agenti immobiliari qualificati sulle piazze di Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Tali figure dovranno garantire un'assistenza adeguata alla clientela nelle fasi di compravendita di beni immobiliari, assicurare una pianificazione e realizzazione delle visite degli immobili e presidiare il territorio di riferimento in favore dei potenziali acquirenti.

Inoltre, cureranno le attività di sviluppo e gestione della clientela nell'ambito della propria area di competenza. Si richiede l'iscrizione alla Camera di commercio, una buona conoscenza della piazza di lavoro, dei sistemi operativi Windows e occorre possedere il patentino di agente immobiliare.