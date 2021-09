Lidl, nota catena tedesca operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha avviato le assunzioni per diplomati e non, da inserire in organico. Nel dettaglio, ha recentemente dato il via a nuove selezioni per operatori di filiali e addetti alle vendite che saranno inseriti nelle filiali presenti anche sul territorio italiano.

Lidl avvia nuove assunzioni di personale

Tutti gli interessati alle assunzioni in Lidl potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale dell'azienda e candidarsi online per l'offerta di lavoro desiderata.

In particolare sono aperte le assunzioni per le figure professionali di addetti alle vendite da destinare nei negozi di Avezzano (L'Aquila), Novellara (Reggio Emilia), Firenze, Tione di Trento, Riva del Garda (Trento) e operatori di filiale che opereranno nelle sedi di Cervignano del Friuli in provincia di Udine, Brunico (Bolzano) e Sinalunga in provincia di Siena.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite saranno inseriti all'interno dei punti vendita sopraelencati e svolgeranno le seguenti attività: collaborazione con l'intera squadra per la gestione ottimale del punto vendita, rifornimento degli scaffali, controllo della disponibilità della merce, sistemazione, pulizia dei locali e ordinazione della merce in collaborazione con il centro di distribuzione.

Inoltre, forniranno adeguata assistenza alla clientela accompagnandola nelle varie fasi di acquisto. Per candidarsi alla posizione di addetti alla vendita servirà un diploma di maturità, orientamento al cliente, approccio al multitasking e una flessibilità negli orario di lavoro.

Selezioni anche per operatori di filiale, i requisiti

Le assunzioni sono aperte anche per gli operatori di filiale, i quali avranno mansioni analoghe agli addetti alle vendite e li affiancheranno nella gestione dell'area vendite. Difatti, avranno un ruolo di responsabilità nell'approvvigionamento del negozio, nella sistemazione della merce nell'apposita scaffalatura e nella preparazione degli articoli in promozione.

In questo caso, non sarà necessario un titolo di studio specifico ma i candidati ideali dovranno avere orientamento al risultato, propensione al lavoro di squadra, capacità al multitasking, attitudine ai lavori manuali e disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi. Lidl prevede una serie di benefit aziendali consistenti in: retribuzione al minuto, percorso formativo e-learning e on-the job e un'organizzazione al lavoro su turni. Le candidature potranno essere inviate solo con modalità telematica.