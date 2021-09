Assunzioni nel settore della sovrintendenza dei beni e del patrimonio culturale. La società Ales, che da anni gestisce la tutela del patrimonio storico e artistico per conto del Ministero dei Beni Culturali, infatti, ha lanciato nuove assunzioni per impiegati di segreteria e addetti amministrativi per la gestione di appalti.

Assunzioni a tempo determinato nella società Ales

Le attuali assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga secondo le norme previste dalla legge. I candidati potranno inoltrare la propria candidatura direttamente online sul sito istituzionale di Ales Arte, Lavoro e Servizi S.p.A, dove ci si potrà registrare e consultare tutte le Offerte di lavoro attive.

Secondo le posizioni attualmente aperte, l'azienda ha avviato le assunzioni per addetti supporto amministrativo gare e appalti da inserire nelle filiali di Cagliari, Matera e Napoli e addetti alla segreteria, i quali svolgeranno le proprie mansioni nella sede di Roma.

Selezioni in corso per addetti segreteria, scadenza il 21 settembre

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di addetti alla segreteria potranno farlo entro il 21 settembre e dovranno essere in grado di curare ed elaborare la documentazione specifica, provvedendo all'aggiornamento e al controllo della banca dati. Dovranno anche completare l'istruttoria tecnica o amministrativa e supportare la gestione degli archivi.

Tra le mansioni previste, anche la gestione dell'agenda, dei flussi informatici e la revisione dei documenti. Per questa posizione occorrerà un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, esperienza minima di due anni, conoscenza dei sistemi di protocollo e dell'archiviazione dei dati, abilità nell'utilizzo della posta elettronica e dei sistemi GIADA, oltre a essere in grado di pianificare le proprie attività.

Gli addetti amministrativi specializzati in gare d'appalto, invece, dovranno acquisire la documentazione in entrata, certificare la provenienza e la data di acquisizione di ciascun documento, procedere all'identificazione dei documenti e digitalizzare le informazioni pervenute con l'utilizzo del software preposto. In questo caso, i candidati ideali dovranno essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza, esperienza di almeno 36 mesi nello stesso settore e aver partecipato o collaborato a progetti nella Pubblica Amministrazione.

L'iter di selezione

Tutti coloro che saranno chiamati a sostenere i colloqui saranno sottoposti a un test a risposta multipla e a un successivo colloquio a carattere tecnico-motivazionale. L'azienda provvederà all'inserimento delle risorse ritenute idonee con iniziale contratto a tempo determinato che, sulla base delle esigenze aziendali potrà essere prorogato o trasformato a tempo indeterminato. Le candidature dovranno essere inoltrate solo con la procedura telematica.