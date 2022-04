Continuano le assunzioni nella nota azienda Arcaplanet, specializzata nella grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per animali domestici. Le selezioni sono rivolte a giovani intraprendenti con la passione per gli animali, i quali avranno la possibilità di essere inseriti nei negozi d'Italia con la mansione di addetto alle vendite.

Candidature online per le assunzioni in Arcaplanet

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura telematica presente sul portale dell'azienda, dove compariranno le varie posizioni aperte e le sedi dove presentare il proprio curriculum vitae.

Arcaplanet, rappresenta un'azienda in continua evoluzione e in costante crescita e, grazie a nuove assunzioni, può far fronte all'ingresso di nuovo personale nei diversi negozi presenti a Rivoli (Torino), Voghera in provincia di Pavia, Trieste, Milano Certosa, Trebaseleghe (Padova), Aosta, Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), Bollate (Milano), Saronno (Varese), San Maurizio Canavese (Torino), Bussolengo (Verona), Sampieri (Roma), Parma, Genova, Siena, Mantova, Gorgonzola in provincia di Milano, Imola (Bologna), Foggia, Treviglio in provincia di Bergamo, Novara e Vertemate in provincia di Como.

Assunzioni in corso per addetti alle vendite

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di addetto alle vendite saranno responsabili della sistemazione e dell'ordine del punto vendita.

Dovranno, infatti, fornire adeguata assistenza alla clientela supportandola nelle diverse fasi di acquisto, renderla partecipe delle iniziative promosse da Arcaplanet e consigliare i migliori prodotti. Si occuperanno anche dell'approvvigionamento continuo del punto vendita, della cura degli spazi espositivi, dell'organizzazione e della conduzione completa del punto vendita e della gestione degli incassi.

I requisiti richiesti

I requisiti necessari per poter candidarsi alla posizione di addetto alle vendite sono: passione per gli animali, capacità a lavorare in un gruppo, attitudine all'apprendimento e all'organizzazione in completa autonomia del proprio lavoro, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi e capacità nella gestione della cassa.

Le risorse avranno la possibilità di partecipare a dei percorsi formativi on the job e verranno assunti con iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro pubblicate di recente sul portale Arcaplanet e, dopo aver scelto la posizione di proprio interesse, potranno allegare il proprio curriculum vitae alla sezione dedicata alle selezioni, direttamente sul portale Arcaplanet. Le candidature presentate con diverse modalità verranno rigettate.