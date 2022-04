Nuove assunzioni lanciate da parte della nota catena di supermercati presenti in Italia Eurospin che, nell'ambito dell'operazione per il potenziamento del proprio organico ha indetto le selezioni per addetti alle vendite e vice assistenti di filiale che avranno la possibilità di collaborare nei vari punti vendita d'Italia.

Eurospin avvia nuove assunzioni

Le assunzioni attuali, infatti, riguardano gli store presenti a Rimini, Sciacca (Agrigento), Calabria, Spoleto in provincia di Perugia, Francavilla al Mare (Chieti), Alcamo (Trapani), Bettolle (Siena) e Guspini nella Sardegna del Sud che richiedono l'impiego di addetti alle vendite, oltre a ricercare la figura di vice assistente di filiale da inserire nelle filiali di Albaredo d'Adige (Verona) e Asti.

La nota catena, infatti, sta puntando su personale giovane e dinamico allo scopo di inserirlo in un percorso professionalizzante stimolante.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite dovranno garantire un'efficace gestione del punto vendita adottando quei metodi efficaci in modo tale da far sentire la propria clientela a proprio agio. Assisteranno i clienti nelle fasi di acquisto dei prodotti Eurospin e forniranno loro adeguate informazioni sulle promozioni in corso. Inoltre, dovranno mantenere la corretta tenuta del layout merceologico e sistemare la merce in arrivo dai magazzini negli appositi scaffali. Si occuperanno anche della gestione delle casse e dei diversi metodi di pagamento.

Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite non sarà necessario un diploma di maturità ma servirà una pregressa esperienza nel settore merceologico e nella grande distribuzione organizzata, flessibilità oraria, ottime capacità di comunicazione e di relazione con i colleghi e con i clienti, attitudine al lavoro in team e massima serietà.

I requisiti richiesti per vice assistenti di filiale

Tutti coloro che vorranno candidarsi per la posizione di vice assistente di filiale, invece, dovranno affiancare i responsabili nella gestione del punto vendita, organizzare i turni di lavoro e programmare gli orari, oltre a fornire supporto per il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Si richiede esperienza nel settore della GDO, ottime capacità di organizzazione e di pianificazione, ottima capacità nella gestione delle priorità, attitudine al problem solving, dinamicità, affidabilità e ottime doti di leadership. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente online alla sezione dedicata alle selezioni presente sul portale dell'azienda Eurospin, dove si potrà effettuare la registrazione. I candidati ritenuti in linea con i requisiti richiesti verranno contattati per le selezioni.