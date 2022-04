Esselunga, azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito del commercio di alimentari e beni di largo consumo ha indetto nuove assunzioni per varie figure professionali anche con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare, sono aperte le assunzioni per addetti alla vendita/cassieri e addetti alla logistica.

Assunzioni Esselunga, richiesto il diploma

Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica prevista dal portale dell'azienda. Lavorare in Esselunga significa far parte di una realtà solida ed in continua espansione, dove le risorse avranno la possibilità di intraprendere dei percorsi formativi on the job seguiti da professionisti della grande distribuzione organizzata.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito Esselunga, la catena di alimentari ha aperto le assunzioni per addetti alla vendita e alla logistica da inserire nei punti vendita presenti nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Si ricercano addetti alla vendita/cassieri

Tutti i candidati che supereranno le selezioni per il ruolo di addetto alla vendita/cassiere svolgeranno le attività di assistenza e servizio alla clientela, assicureranno il continuo approvvigionamento dei prodotti all'interno del punto vendita e nell'ambito del proprio reparto di appartenenza, supporteranno le attività di stoccaggio della merce mentre nei reparti freschi si occuperanno della lavorazione e trasformazione delle materie prime da sottoporre alla vendita.

Per candidarsi, sarà necessario un diploma di maturità o una qualifica professionale, orientamento al cliente e al risultato, propensione al lavoro di gruppo e ai lavori manuali ed operativi, capacità di lavorare in contesti standardizzati e flessibilità oraria.

Posizioni aperte anche per addetti alla logistica, i requisiti

Le assunzioni sono aperte anche per addetti alla logistica da inserire nella sede di Chiari (Brescia) che dovranno garantire gli standard qualitativi, verificare la corrispondenza tra articoli e quantità della merce ricevuta, controllare e verificare gli ordini e inserire le informazioni sulla merce nel sistema gestionale informatizzato.

Anche in questo caso sarà necessario il possesso di un diploma di scuola superiore, residenza in aree limitrofe al centro di distribuzione per il quale si presenta la candidatura, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi e velocità e dinamismo mentre non viene richiesta una pregressa esperienza nel settore. Gli interessati alle assunzioni in Esselunga potranno inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente online attraverso il portale dell'azienda, nella sezione dedicata alle selezioni.