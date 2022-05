Bartolini, azienda attiva del trasporto di merci, ha attivato nuove assunzioni per varie figure professionali da inserire nel proprio reparto commerciale.

Attualmente, in particolare, sono aperte le assunzioni per impiegati operativi per la sede di Trento, impiegati per l'assistenza clienti da inserire nella filiale di Rovereto (Trento) e supervisori operativi, i quali saranno inseriti nella sede di Padova. I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado.

Le candidature potranno essere inviate effettuando la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, dove si potranno visualizzare le Offerte di lavoro attualmente attive.

Aperte le ricerche per impiegati e supervisori

Gli impiegati operativi avranno il compito di gestire le problematiche inerenti la piccola filiale, ovvero la gestione della bollettazione, le operazioni di incasso e le spedizioni. Si occuperanno dell'organizzazione delle consegne quotidiane, svolgeranno tutte le pratiche di assistenza ed effettueranno il data-entry sugli articoli in uscita. Per candidarsi alla posizione di impiegato operativo sarà necessario un diploma in ambito tecnico, esperienza nel settore logistico e una buona conoscenza del pc e del sistema operativo Windows.

I supervisori operativi, invece, gestiranno le merci e svolgeranno il coordinamento delle risorse del magazzino. Anche in questo caso servirà un titolo di studio che consente l'accesso all'università, esperienza nelle attività di magazzino e un buon uso del pacchetto Office.

Vi sono delle assunzioni aperte anche per impiegati assistenza clienti, i quali supporteranno i responsabili nella soluzione delle problematiche inerenti le spedizioni, si occuperanno della gestione delle giacenze e forniranno assistenza in caso di rotture, resi merce e danni riscontrati. I requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni sono: diploma di maturità, buone capacità di comunicazione, attitudine al problem solving, conoscenza della lingua inglese e un'esperienza maturata nel medesimo ruolo e in aziende di trasporto merci.

Gli interessati alle assunzioni potranno collegarsi sul portale relativo alle carriere di Bartolini e, dopo aver effettuato la registrazione sul sito, alla sezione “Posizioni aperte” potranno allegare il curriculum vitae per la sede e il ruolo desiderati.