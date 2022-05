È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 36 del 6 maggio 2022, il provvedimento di proroga dei termini di candidatura del concorso per l'assunzione a tempo determinato di 18 mesi di 1.956 unità di personale, da destinare al ministero della Cultura, al ministero della Giustizia e al ministero dell’Istruzione. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso Ripam è prorogato alle ore 14:00 del giorno 24 maggio 2022.

Chi vuole presentare la domanda può farlo esclusivamente compilando il modulo presente su StepOne 2019.

Bisogna avere una Pec e si deve poi provvedere al versamento della tassa di concorso di 10,00 euro. In caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

Bando per 1.956 requisiti e posti a disposizione

Per partecipare al bando occorre esser in possesso rispettivamente di un diploma di maturità per il profilo di assistenti; del diploma di qualifica triennale emesso da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, ogni tipo di diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, della durata di tre anni, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni per quello di operatore; di uno specifico titolo di laurea per il profilo di funzionario.

Ulteriore requisito richiesto riguarda l'esser stato tirocinante presso le sedi del ministero della Giustizia, del ministero della Cultura e del ministero dell'Istruzione, nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro. Si tratta di tirocini attivati dalle Regioni del Sud per lo svolgimento di un percorso di training on the job.

Il tirocinio ex articolo 73 del decreto legge 69/2013 non costituisce titolo di accesso alla procedura selettiva in oggetto. La domanda può inoltre essere presentata esclusivamente per il codice di concorso corrispondente al tirocinio formativo che il candidato ha svolto o sta svolgendo.

I posti sono così distribuiti:

ministero della Cultura, 271 funzionari di area funzionale III, fascia retributiva F1, 84 assistenti di area II-F2 e 208 operatori di area II-F1;

ministero della Giustizia, 1.000 operatori giudiziari da inquadrare nell'area funzionale II, fascia retributiva F1;

ministero dell’Istruzione, 393 collaboratori scolastici Ata.

Viene poi prevista una quota di riserva, pari al 30% dei posti, per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.

Sarà la Commissione Ripam – Formez Pa a gestire tutte le fasi concorsuali mediante strumenti telematici e anche in sedi decentrate.

Prova unica e colloquio: ulteriori dettagli

Quanto all'iter del concorso, questo differisce a seconda dei profili soprammenzionati. In particolare, per i posti di area funzionale III fascia retributiva F1, e di area funzionale II, fascia retributiva F2, viene prevista una prova selettiva scritta distinta per i relativi codici di concorso. Per i posti di area funzionale II, in F1 e di categoria A1, sarà espletato solamente un colloquio di idoneità.