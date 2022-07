Eni ha aggiornato la sezione carriere del suo sito ufficiale inserendo posizioni di lavoro d'ufficio. Ad esempio, tra le figure professionali ricercate possono prendersi in considerazione le seguenti: specialista web content, segreteria e sistemi di stakeholders. Le candidature online possono effettuarsi attraverso il portale del lavoro indicato prima e sono previste determinate scadenze entro cui inviare il curriculum.

Eni: la ricerca di specialisti web content e segreteria

Una delle posizioni aperte sul portale di Eni riguarda la ricerca dello specialista web content.

Nella descrizione del ruolo, il candidato scelto gestirà a livello social i rapporti con coloro che investono nella nuova società Plenitude. Di quest'ultima dovrà curare i profili social inserendo contenuti che favoriscano tali rapporti. Tra i requisiti per partecipare alla selezione compare il possesso di una laurea in scienze della comunicazione o materie affini. A questo si aggiungono 3 anni di esperienza in questo campo, conoscenza dei social network più importanti e dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, si lavorerà a Milano e la possibilità di candidarsi scade il 26 luglio.

Riguardo al personale ricercato come specialista segreteria, il candidato idoneo dovrà organizzare gli incontri del cda e dell'assemblea degli azionisti, stilare i verbali, il calendario delle attività e le informative necessarie agli organi aziendali sia in formato cartaceo che tramite il relativo sito web.

Per candidarsi a questo ruolo sono necessari i seguenti requisiti: laurea in giurisprudenza, 3 anni di esperienza nel settore, conoscenza della normativa in ambito societario, dell'inglese e del pacchetto informatico Office. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alla sede di Roma. Questa offerta di lavoro scadrà il 22 luglio.

Eni: lavoro d'ufficio come specialista sistemi di stakeholders

Eni sta selezionando personale da impiegare come specialista sistemi di stakeholders. Tale figura professionale comporta l'esercizio di determinati compiti, ovvero: verificare i rapporti con gli attori coinvolti nella tutela ambientale delle zone in cui l'azienda opera, contribuire alla realizzazione di metodi per la gestione del rischio conseguente a tali relazioni e all'analisi dei relativi dati.

Eni richiede il possesso di una laurea in Ingegneria o Economia ma saranno graditi anche titoli diversi se il candidato ha accumulato esperienza precedente. Inoltre è richiesta la conoscenza dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato ma bisognerà mostrarsi disponibili a spostamenti tra le sedi italiane ed estere. Si andrà a lavorare principalmente a San Donato Milanese e sarà possibile inviare il cv online entro il 26 luglio.

Le candidature online

Le candidature online alle offerte di lavoro di Eni possono effettuarsi digitando innanzitutto 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca. Così facendo si otterrà il link al portale del lavoro il quale conduce direttamente alla lista delle posizioni aperte, compresi i tre esempi descritti finora. A questo punto basterà cliccare la propria scelta, leggerne le caratteristiche e completare l'invio del curriculum attraverso il pulsante giallo 'Candidati online'.