Assunzioni in corso nella società Ryanair, nota compagnia del settore turistico low cost che, stando alle Offerte di lavoro pubblicate sul portale ha annunciato nuove assunzioni per assistenti di volo in tutta Italia. Le candidature dovranno essere effettuate solo attraverso il portale Crewlink che da anni si occupa del processo selettivo di Ryanair.

Ryanair apre nuove possibilità di assunzioni

L'azienda, infatti, sta portando avanti un piano di nuove assunzioni per il potenziamento del proprio organico e garantire ampi servizi ai passeggeri che quotidianamente usufruiscono dei voli low-cost della compagnia.

Difatti, ha recentemente avviato nuove selezioni per assistenti di volo che svolgeranno le proprie mansioni all'interno dei velivoli e che dipenderanno dalle sedi di tutta Italia. Le selezioni si svolgeranno durante una giornata di reclutamento presso Novotel Venezia Mestre Castellana

L'azienda è interessata alle assunzioni per cabin-crew

I cosiddetti cabin-crew, infatti, saranno responsabili dell'illustrazione delle norme di sicurezza e saranno garanti dell'incolumità dei passeggeri per tutta la durata del volo. Inoltre, si occuperanno delle attività di vendita all'interno dell'aereo e faranno in modo che i passeggeri possano passare un'esperienza confortevole e piacevole.

Per candidarsi alla posizione di assistente di volo saranno necessari i seguenti requisiti: possesso di un diploma di maturità in qualsiasi ambito, possesso del passaporto britannico, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, disponibilità a lavorare su turni anche rotativi, avere la maggiore età ed un'altezza compresa fra i 157 cm e i 188 cm.

Inoltre, i candidati ideali dovranno anche essere dotati di una grande predisposizione ai rapporti con il pubblico, grande passione per i viaggi e ottime capacità di nuoto in stile libero per almeno 25 metri.

I benefit offerti dall'azienda

Tutti coloro che riusciranno a superare i colloqui per la posizione di cabin-crew potranno usufruire dei benefit offerti dall’azienda che riguardano la corresponsione di un compenso per tutta la durata del periodo formativo, sconti viaggio, possibilità di visitare nuovi luoghi e culture diverse, percorsi di formazione completamente gratuiti e la possibilità di progredire in carriera.

Inoltre, è prevista una flessibilità con cinque giorni di lavoro e tre a casa. L'iter si selezione, invece, prevede dei recruiting day che si svolgeranno presso Novotel Venezia Mestre Castellana. Gli interessati alle assunzioni potranno inviare il proprio curriculum vitae esclusivamente attraverso la piattaforma crewlink, dove si potranno consultare le posizioni attualmente aperte ed inviare la candidatura online. Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.