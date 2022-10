Nuove Offerte di lavoro e assunzioni presso Poste Italiane, che è alla ricerca di personale per ampliare l'organico in molte sedi italiane. Si cercano diplomati e laureati, e tra le offerte di lavoro disponibili anche contratti a tempo indeterminato. Di seguito le posizioni aperte, i requisiti e come inviare la candidatura.

Offerte di lavoro Poste Italiane: gli ultimi annunci pubblicati

Sono stati pubblicati nuovi annunci sul sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione Lavora con noi, che periodicamente offre opportunità per chi desidera lavorare presso il gruppo italiano di servizi postali.

Le offerte di lavoro si rivolgono ai candidati sia in possesso di diploma che di laurea. Tra gli ultimi annunci anche proposte con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La prima offerta di lavoro si rivolge al reclutamento di figure di front end da inserire negli uffici della provincia di Bolzano. Tra le mansioni richieste: l'assistenza alla clientela e l'espletamento delle procedure amministrative e operative di PI.

Sono richiesti il possesso di diploma e il patentino di bilinguismo. Il contratto di assunzione è inizialmente a tempo determinato, ma con possibilità di passare al tempo indeterminato. La domanda va inviata entro il 31 dicembre 2022.

Nuove assunzioni Poste Italiane e posizioni aperte

Il gruppo cerca inoltre consulenti finanziari da inserire in alcuni sedi di Poste Italiane (consultabili sul sito dell'azienda). Per candidarsi all'offerta di lavoro occorre essere in possesso della laurea e avere ottime doti comunicative, di pianificazione e di problem solving.

Superate le selezioni, i candidati avranno la possibilità di svolgere un percorso di formazione professionale personalizzato. Scadenza domande fissata al 30 novembre 2022.

Assunzioni Poste Italiane a tempo indeterminato: disponibili nuovi posti

Per rafforzare e rendere maggiormente operativa la rete commerciale del gruppo, il gruppo assume professionisti esperti in attività di vendita specialisti consulenti mobili.

La sede di lavoro sarà la Direzione provinciale (offerta disponibile per le provincie di Como, Lecco, Pavia, Belluno e Treviso). Il consulente dovrà gestire il pacchetto clienti, con l'obiettivo di raggiungere gli standard di budget previsti dal gruppo.

Tra i requisiti necessari per candidarsi al ruolo di consulente esperto la conoscenza del mercato finanziario di riferimento e relative normative ed esperienza nel settore almeno biennale. La laurea in discipline finanziarie, giuridiche o economiche costituisce titolo preferenziale. Il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato. Attenzione alla scadenza per l'invio della domanda, fissata al 25 ottobre 2022.

Come candidarsi alle offerte di Poste Italiane

Per candidarsi all'offerta di lavoro desiderata di Poste Italiane, basta accedere al sito ufficiale e successivamente alla sezione Carriere. Selezionata la proposta di interesse, la candidatura va inviata seguendo passo per passo le istruzioni del portale e rispettando le scadenze.