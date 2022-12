Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale. Chi è in possesso di un diploma di scuola superiore si può candidare sia per il profilo di portalettere che per quello di sportellista, proposti direttamente da Poste Italiane, sia per quello di impiegato addetto all'assistenza per i servizi di Poste, proposto da Gruppo Distribuzione.

Poste Italiane cerca sportellisti e portalettere

Sul sito di Poste Italiane sono pubblicati - relativamente al personale in possesso del diploma superiore - due annunci di lavoro, riferiti ai profili di sportellista e di portalettere.

Gli sportellisti sono coloro che svolgono mansioni a stretto contatto con gli utenti della società, promuovendone prodotti e servizi ed effettuando anche attività di natura amministrativa. La figura in questione è ricercata per gli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano e, per questo motivo, oltre al diploma è richiesto anche il possesso del patentino di bilinguismo. Per il profilo in questione, le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 31 dicembre.

I portalettere, invece, sono richiesti in tutta Italia: oltre al diploma, si richiede il possesso della patente, in quanto una delle prove di selezione sarà proprio rappresentata dalla capacità di guida. La scadenza per la presentazione delle domande per portalettere è fissata al 2 gennaio 2023.

I candidati che supereranno le selezioni per i profili citati, saranno assunti direttamente da Poste Italiane con contratto di lavoro a tempo determinato.

Si cercano addetti all'assistenza per i clienti di Poste

Gruppo Distribuzione, società esperta nella comunicazione inbound e outbound, sta cercando impiegati addetti all'assistenza per i servizi offerti da Poste Italiane.

Nello specifico, essi dovranno supportare gli utenti della società relativamente ai prodotti più innovativi e a quelli tradizionali, rispondendo alle loro richieste mediante i principali canali di comunicazione.

La sede di lavoro sarà Roma: ai candidati selezionati sarà offerto uno stipendio che andrà dai 900 ai 1200 euro netti, a seconda del tipo di contratto.

Nell'annuncio non è segnalata alcuna data di scadenza per la presentazione delle domande.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione per la posizione di front end e portalettere possono essere inviate mediante il form online disponibile sul sito web di Poste Italiane.

Le candidature per il profilo di impiegato addetto all'assistenza, invece, dovranno essere trasmesse attraverso i principali siti di ricerca del personale, rispondendo all'annuncio relativo, in quanto tali assunzioni sono operate da Gruppo Distribuzione e non da Poste Italiane.