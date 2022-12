Poste Italiane è spesso alla ricerca di nuovo personale da impiegare presso i proprio uffici siti sull'intero territorio nazionale, in quest'ottica va letta la nuova campagna di recruiting dell'azienda finalizzata all'assunzione di nuovi candidati interessati a ricoprire il ruolo di portalettere. Si tratta di un tipo di selezione che l'azienda ripropone periodicamente per varie zone d'Italia, con l'ultimo annuncio pubblicato la ricerca è estesa alle sedi di tutta la nazione.

Come di consueto, le domande dovranno essere inviate in modalità esclusivamente telematica, attraverso il dispositivo online appositamente predisposto sul sito della società, nella sezione in cui vengono pubblicate le Offerte di lavoro.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Possono prendere parte alla selezione tutti coloro che risultino in possesso del diploma superiore.

Dal punto di vista tecnico e professionale, non sono richiesti ulteriori capacità, se non il possesso della patente B, indispensabile per la guida del mezzo aziendale; si specifica che la prova di guida sarà uno degli step da affrontare durante la selezione e che il mancato superamento precluderà la possibilità di essere assunti presso Poste Italiane nel ruolo di portalettere.

Caratteristiche contrattuali e modalità di selezione

Chiunque sarà selezionato per diventare portalettere, verrà assunto in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato. Come specificato nell'offerta, la durata e il numero delle risorse da assegnare a ciascuna sede dipenderà da specifiche esigenze della società.

Nella propria domanda di partecipazione, il candidato potrà segnalare solo una preferenza dal punto di vista geografico.

Una volta raccolte tutte le candidature, i candidati idonei saranno invitati per un test attitudinale, a cui faranno seguito un colloquio in azienda e la prova di guida del motomezzo aziendale.

Come inviare la propria domanda

Le candidature dovranno essere trasmesse entro il prossimo 2 gennaio attraverso il form reperibile sul sito web della società, nella sezione dedicata alle "offerte di lavoro". Si tratta di un'area che Poste Italiane aggiorna periodicamente, aggiungendo di volta in volta gli annunci relativi alle posizioni libere in quel determinato momento.

Chiunque sia interessato ad avviare una carriera presso Poste Italiane, quindi, è caldamente invitato a monitorare costantemente questa sezione per non perdere nessun aggiornamento.

In questo momento, ad esempio, vi sono anche altre posizioni aperte per personale diplomato: in particolare si segnala quella relativa a sportellisti e operations manager.