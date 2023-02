Poste Italiane assume nuove risorse. Il gruppo attualmente sta cercando diplomati e laureati da impiegare in diverse regioni con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli aspiranti hanno l'opportunità di candidarsi per i ruoli professionali di addetto allo sportello e specialisti nell'ambito della consulenza. Mentre per la prima selezione è sufficiente aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, per la professione di consulente è preferibile essere in possesso di una laurea. Le domande di candidatura devono essere inoltrate online.

Lavoro Poste Italiane: le opportunità per i laureati, requisiti e mansioni da svolgere

Il gruppo di Poste offre opportunità lavorative per personale che svolgerà attività di consulenza e vendita di prodotti finanziari. Gli aspiranti che saranno selezionati opereranno nei gruppi commerciali delle direzioni provinciali. Tra le varie mansioni degli specialisti consulenti mobili vi è quella di fidelizzare gli utenti degli uffici postali, con lo scopo di sviluppare il portafoglio clienti. Alcuni dei requisiti richiesti per candidarsi sono: competenza nell'ambito dei mercati finanziari, conoscenze della normativa nell'elargizione della consulenza, orientamento alla clientela, capacità relazionali, chiarezza nella comunicazione, esperienza biennale nel settore commerciale in riferimento al contesto bancario.

Per quanto concerne i titoli accademici, Poste Italiane chiede come requisito preferenziale il conseguimento di una laurea in discipline economiche e il superamento dell'esame di consulente finanziario. Le sedi del lavoro sono Pavia e Lecco, mentre la scadenza per presentare domanda tramite il sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione dedicata alle carriere è fissata al 5 marzo 2023.

Assunzioni per sportellisti a tempo indeterminato, domande online entro il 31 dicembre

Un'altra figura richiesta da Poste Italiane è quella dello sportellista con contratto tempo indeterminato. Si tratta di figure che prestano assistenza alla clientela allo sportello, e si occupano anche di presentare e vendere i servizi della società.

Per questa selezione Poste cerca diplomati nella scuola superiore e patentino di bilinguismo (italiano e tedesco). Quest'ultimo requisito è legato alla sede lavorativa a cui sarà assegnato il personale, cioè la provincia di Bolzano. In questo caso la selezione sarà aperta fino al 31 dicembre 2023. Al fine di visionare tutte le Offerte di lavoro di Poste Italiane e candidarsi è necessario effettuare l'iscrizione o l'accesso al sito ufficiale nella sezione "Posizioni aperte".