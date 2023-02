In queste settimane Enel ha avviato una ricerca di personale in vari ambiti. Sono in particolare aperte le candidature per svolgere un apprendistato di 36 mesi in posizioni tecnico-operative: possono presentare la domanda tutti coloro che sono almeno diplomati.

Inoltre la società ha attualmente aperto le selezioni per delle offerte di lavoro a tempo indeterminato per laureati: nel dettaglio l'azienda sta cercando un business developer, un digital analyst e un organization specialist. Tutte le varie offerte hanno delle diverse date di scadenza per presentare le candidature.

Apprendistato in Enel: i diplomati ricopriranno posizioni tecnico-operative

I diplomati hanno la possibilità di candidarsi per posizioni tecnico-operative presso Enel, svolgendo un apprendistato della durata di 36 mesi.

In particolare l'azienda sta selezionando figure che possiedano un diploma in materie elettriche, elettroniche, meccaniche, meccatroniche, termotecniche o energetiche, anche senza esperienza precedente, ma con una buona competenza nel settore.

L'offerta scade il prossimo 30 giugno ed è valevole per tutto il territorio italiano.

Enel: laureati per il ruolo di digital analyst a tempo indeterminato

Enel sta cercando un digital analyst da assumere a tempo indeterminato. Questa figura si occupa di analizzare gli effetti economici dei processi aziendali e di individuare nuove soluzioni tecnologiche da attuare.

Per ricoprire questo ruolo, la società richiede una laurea in informatica, ingegneria informatica o elettronica, qualche esperienza nel campo, conoscenza delle tecniche per sviluppare nuovi prodotti, nonché competenza nell'uso dell'inglese e del pacchetto Atlassian.

Le sedi di lavoro saranno a Roma, Milano, Venezia e Mestre con possibilità anche di lavoro da remoto.

La scadenza delle domande è fissata al 5 marzo.

Lavoro per laureati: contratto a tempo indeterminato per un organization specialist

Inoltre Enel sta ricercando un organization specialist a tempo indeterminato, che si occuperà del piano relativo alla gestione del personale e delle relazioni industriali. Inoltre, egli svilupperà l'organigramma aziendale e deciderà in merito alle risorse finanziare da assegnare alle varie aree dell'azienda.

Per questo incarico, saranno selezionati laureati in discipline economiche o umanistiche con almeno due anni di esperienza nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del personale. Inoltre, i candidati dovranno avere conoscenza professionale del software Office 365 e della lingua inglese.

Una volta assunto, il nuovo dipendente lavorerà a Roma o Milano, oppure potrà svolgere l'incarico da remoto in accordo con l'azienda. La scadenza delle domande è il 5 marzo.

Enel seleziona un business developer laureato

Enel cerca poi un business developer: tale figura si occupa di valutare la fattibilità di nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili. Inoltre, una volta approvati, avrà il compito di presidiarne le fasi di realizzazione in collaborazione con le altre funzioni aziendali.

Per partecipare a questa selezione, i candidati ideali dovranno avere una laurea in ingegneria, economia o scienze ambientali, almeno tre anni di esperienza nel ruolo e conoscenze approfondite nel campo delle energie da fonte rinnovabile.

Infine, il soggetto scelto verrà inquadrato a tempo indeterminato e potrà lavorare presso le sedi di Roma, Milano o Napoli. La scadenza delle domande è il giorno 8 marzo.

Come inviare la domanda di lavoro

Per inviare la domanda di lavoro occorre prima digitare "Enel lavora con noi" su un motore di ricerca web, in modo da ottenere il link al portale aziendale delle carriere. All'interno di questo si deve cliccare su "Invia la tua candidatura", sotto l'area relativa alle opportunità di lavoro in Italia, condurrà all'elenco delle posizioni aperte che comprende anche i quattro annunci di cui sopra.

Non poi resta che cliccare sulla posizione preferita e poi su "Candidati" per procedere all'invio del proprio curriculum.