La società Enel, leader in Italia nel settore dell'erogazione di energia elettrica, ha pubblicato delle nuove offerte di lavoro rivolte a laureati e a diplomati. Fra le figure ricercate ci sono quelle di junior security, di consulente legale, di responsabile ambiente e di consulente qualità.

Negli annunci di lavoro sono presenti delle diverse date di scadenza per le candidature, esse oscillano fra il 21 febbraio e il 6 marzo.

Posizioni aperte per diplomati e laureati

Fra le posizioni per le quali occorre il possesso della laurea c'è quella di Junior Security Italia.

Il soggetto assunto dovrà analizzare e monitorare i potenziali fenomeni di minaccia in relazione al business dell’azienda e alla dinamicità del contesto operativo di riferimento. Le abilità necessarie a supportare questi processi sono principalmente l’attitudine al lavoro di gruppo e al problem solving. A ogni candidato è richiesta una Laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza o in Economia o in Scienze Politiche o in Giurisprudenza. L'azienda offe contratto di apprendistato o contratto a tempo indeterminato da valutare sulla base del profilo. La sede di lavoro è Roma; è richiesta la disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. Tale offerta scade il 6 marzo.

Inoltre vengono selezionati dei Consulenti legali e di conformità che dovranno partecipare a team di progetto multidisciplinari volti a supportare le attività aziendali in termini di compliance, a effettuare il monitoraggio e l'analisi delle nuove disposizioni normative in materia di D.

lgs. 231, protezione dati e antitrust. L'azienda richiede il conseguimento di una laurea in Giurisprudenza e una precedente esperienza di almeno quattro anni maturata in ambito normativo. La data di scadenza è fissata al 21 febbraio.

Un'altra posizione aperta è quella di Responsabile Ambiente che dovrà attuare le azioni necessarie in materia ambientale, al fine di contribuire al rispetto degli obblighi ambientali, delle autorizzazioni ambientali settoriali, della legislazione e delle procedure ambientali interne.

Il neoassunto deve occuparsi della predisposizione della documentazione e degli adempimenti da sottoporre alle Autorità di riferimento per le tematiche ambientali, al fine di contribuire alla compliance a livello Globale. Viene richiesta una Laurea magistrale in discipline economiche/umanistiche, in Ingegneria Ambientale o in discipline tecnico-ingegneristiche con conoscenza del panorama normativo giuridico e tecnico in materia ambientale nonché delle metodologie di analisi per la prevenzione e protezione dei rischi. È offerto un contratto a tempo indeterminato a Roma o Milano. La scadenza è prevista il 21 febbraio 2023.

Vengono reclutati anche degli specialisti della qualità del prodotto che devono supervisionare la qualità di processo per la produzione dei moduli fotovoltaici e sviluppare un sistema di gestione qualità volto a garantire i più alti standard qualitativi richiesti dal mercato. La/il candidata/o che cerca l'azienda è una/un diplomata/o o laureata/o in discipline scientifiche e con conoscenza di base della norma ISO 9001:2015 e dei moduli fotovoltaici. È offerto un contratto a tempo indeterminato per la sede di Catania. La data di scadenza è il 23 febbraio.

Inoltre vengono cercati degli operatori referenti di linea che si occupino di impianti fotovoltaici e della produzione di celle fotovoltaiche nel rispetto delle procedure previste. Deve occuparsi anche di attività di assemblaggio manuale o tramite appositi attrezzi di componenti lungo la linea di produzione. Effettua attività di manutenzione ordinaria sugli strumenti/apparecchiature di produzione allo scopo di garantire le condizioni base di lavoro. Viene offerto un contratto di apprendistato professionalizzante, con la possibilità di un successivo contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è a Catania, presso Contrada Blocco Torrazze Snc. Tale offerta scade il 5 marzo.

Infine vengono assunti specialista customer care che si occupano di gestione e monitoraggio delle richieste clienti provenienti da tutti i canali di contatto, predisposizione e monitoraggio reportistica operativa per verificare avanzamento delle attività, analisi trend dei volumi delle richieste. Viene richiesto il conseguimento di una laurea magistrale in Economia o in Ingegneria, con due anni di esperienza maturata nel settore. È offerto un contratto a tempo indeterminato per la sede di Roma. Tale offerta scade il 23 febbraio.

Fra le posizioni dedicate ai diplomati vi sono quelle tecnico-operative. Viene richiesto un diploma tecnico o professionale quinquennale. Viene prevista l'iniziale sottoscrizione di un contratto di apprendistato, inizialmente della durata di 36 mesi, che si può concludere con la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Tale offerta scade il 28 febbraio.

Come inviare la candidatura

Per candidarsi occorre visitare il sito web della società e recarsi sulla sezione 'posizioni aperte in Italia' dove saranno visualizzati tutti gli annunci attivi. Dopo aver scelto quello di proprio interesse si deve premere il pulsante 'candidati ora'. Registrandosi al sito è possibile allegare il curriculum aggiornato, compilando in modo dettagliato i campi sulle informazioni anagrafico-curriculari.

L'iter della selezione prevede una preliminare valutazione dei cv pervenuti e poi un colloquio individuale per i soggetti idonei, da parte dei responsabili delle risorse umane.