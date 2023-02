La società ferroviaria Italo è alla ricerca di nuovo personale da impiegare presso varie aree societarie. In questo momento, ad esempio l'azienda sta raccogliendo le candidature per posizioni funzionali al rafforzamento dello staff, nel quale sono compresi: tax specialist, controller, addetto a contabilità e bilancio (per sostituzione maternità), addetto ufficio acquisti e procurement, IT budget analyst, addetti alla tesoreria, addetti al servizio di protezione e prevenzione. Inoltre vengono cercato dei neolaureati in ingegneria o in economia o in statistica.

Ci sono anche offerte per candidati iscritti alle categorie protette, in questo caso è sufficiente il diploma.

Italo rafforza il personale di staff

Per la maggior parte del posizioni ricercate è richiesto il possesso del titolo di laurea, nello specifico:

tax specialist: laurea in discipline economiche o similari;

laurea in discipline economiche o similari; controller : laurea in discipline tecniche, quali ingegneria, economia e statistica;

: laurea in discipline tecniche, quali ingegneria, economia e statistica; addetto a contabilità e bilancio : laurea in discipline economiche o similari;

: laurea in discipline economiche o similari; addetto ufficio acquisti: aurea in discipline economiche o giuridiche;

aurea in discipline economiche o giuridiche; IT budget analyst : laurea in economia o ingegneria;

: laurea in economia o ingegneria; addetto alla tesoreria: laurea in discipline economiche o similari;

laurea in discipline economiche o similari; ASPP: laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente dei luoghi di lavoro oppure in ingegneria.

Vengono inoltre ricercati dei neolaureati in ingegneria, economia e statistica.

Per tutti questi profili, il luogo di lavoro sarà Roma.

Posizioni aperte per diplomati o laureati rientranti nelle categorie protette

Uno degli annunci attivi sul sito di Italo, riguarda la selezione di personale appartenente alle categorie protette, ai sensi della legge 68 del 1999. I candidati selezionati per ricoprire questo ruolo saranno chiamati a svolgere sia funzioni di natura aziendale che operative.

Per potersi candidare, è necessaria l'iscrizione al Collocamento mirato, possedere un diploma o una laurea e avere una buona conoscenza dell'inglese. I candidati selezionati saranno impiegati presso la sede di Roma.

Modalità di candidatura

Negli annunci di lavoro non sono specificate le caratteristiche contrattuali, né le modalità di svolgimento delle selezioni.

In ogni caso, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente online, utilizzando il form reperibile attraverso l'annuncio stesso, pubblicato sul sito web di Italo. In form in questione risultano regolarmente attivi e gli annunci non presentano alcuna data di scadenza.