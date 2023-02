La nota compagnia Eni ha avviato una campagna di recruiting attivando l'immissione di nuove figure a cui somministrare contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Più in dettaglio, si selezionano diplomati per il posto da operatore polifunzionale e laureati per le posizioni di esperto pricing e specialista dei contratti. Le candidature vanno inoltrate online e non oltre il 3 marzo.

Selezione Eni per laureati: assunzione a tempo indeterminato di un esperto pricing

Il candidato assunto da Eni come esperto pricing lavorerà a tempo indeterminato e si occuperà principalmente di analizzare il mercato di settore per comprendere di quanto possa essere modificato il prezzo dei prodotti energetici.

Supporterà inoltre le strategie commerciali e fornirà assistenza nel redigere i contenuti da utilizzare nelle controversie legali.

Alla selezione possono partecipare i laureati in ingegneria, economia, o materie simili, con almeno tre anni di esperienza nel campo, conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese. Il gruppo, per ricoprire questa posizione, richiede anche la conoscenza di metodologie standard di valutazioni contrattuali per revisione prezzo (es. metodologia delta-delta, fair value, etc.)

Il luogo di lavoro è San Donato Milanese con possibilità di trasferirsi in altre sedi.

Eni seleziona diplomati: contratto a tempo indeterminato per un operatore polifunzionale

L'operatore polifunzionale idoneo per Eni avrà il compito di controllare che gli impianti funzionino nel rispetto degli standard produttivi fissati, di registrare i difetti di funzionamento e di contribuire al loro riassetto nel caso di un cambiamento della produzione.

Alla selezione possono partecipare diplomati dell'istituto tecnico industriale, con almeno tre anni di esperienza nel settore e conoscenze di tipo meccanico ed elettrotecnico. Gradito anche il possesso della patente di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore.

Anche in questo caso è previsto un contratto a tempo indeterminato, la sede di lavoro è Ravenna.

Eni: laureati per il ruolo di specialista dei contratti

Lo specialista dei contratti scelto dall'azienda energetica preparerà i documenti contrattuali e interagirà con le altre aree aziendali per portare a termine al meglio gli accordi commerciali.

Potranno partecipare a questa selezione i laureati in economia o ingegneria gestionale o in discipline economico-giuridiche, con almeno tre anni di esperienza nell'ambito della logistica o della negoziazione contrattuale.

Occorrerà conoscere anche al meglio la lingua inglese.

Il lavoro verrà svolto a tempo indeterminato presso la sede di San Donato Milanese: il lavoratore dovrà essere disponibile a spostarsi tra le sedi aziendali.

Come candidarsi online alle tre offerte di lavoro descritte

Per candidarsi alle tre offerte di lavoro descritte occorre digitare 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca e accedere poi al portale tramite il link che appare. Una volta dentro, basterà accedere alla posizione preferita dall'elenco presente e cliccare l'apposito pulsante messo a disposizione per inviare il curriculum.