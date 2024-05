Poste Italiane ha aggiornato le offerte di lavoro disponibili sul suo sito ufficiale. Nella sezione "Come candidarsi in Poste" sono elencate tutte le posizioni aperte, tra cui quelle indirizzate a sportellisti e project & construction engineers a tempo indeterminato. Le scadenze sono fissate al 7 giugno e al 30 dicembre 2024.

Opportunità di lavoro per ingegneri: disponibilità delle sedi in diverse regioni

I project & construction engineers di Poste prenderanno parte alla realizzazione dei nuovi progetti infrastrutturali previsti in tutta Italia.

Inoltre affiancheranno il gruppo nel coordinamento e nell’esecuzione delle operazioni immobiliari in correlazione agli obiettivi strategici di rinnovamento della rete. Per candidarsi è necessario aver conseguito una laurea in ingegneria civile oppure delle costruzioni, ambientale, edile, elettronica, industriale, meccanica e gestionale. Le sedi del lavoro sono: Venezia, Trento, Firenze, Bologna, Torino, Genova e Milano. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato all'interno della funzione immobiliare. La scadenza per candidarsi è fissata al 30 dicembre 2024.

Poste Italiane seleziona diplomati nel ruolo di sportellisti (figure di front-end)

Un'altra opportunità attiva in Poste è quella indirizzata a figure di front-end (addetti allo sportello).

Coloro che saranno assunti in questo ruolo professionale lavoreranno a stretto contatto con la clientela, ascoltandone i bisogni e presentando i servizi offerti dalla società. Per inviare domanda e partecipare a tale selezione bisogna aver conseguito, oltre al diploma di scuola superiore, anche il patentino di bilinguismo (italiano e tedesco) in relazione alla provincia interessata all'assunzione.

La sede del lavoro sarà la provincia di Bolzano mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 7 giugno 2024.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Poste

Per visionare tutte le Offerte di lavoro di Poste gli utenti devono recarsi su sito ufficiale di Poste nella sezione dedicata alle carriere. Attualmente sono aperte le seguenti selezioni: operatori di sportello per categorie art 1, laureati/e appartenenti alle categorie protette, addetti alla logistica, junior developer in ambito It, consulenti finanziari, opportunità per laureati in ambito commerciale a Bolzano, figure di front-end e project & construction engineers.

Per candidarsi alle suddette posizioni è necessario cliccare su "Invia candidatura ora" ed effettuare l'accesso o l'iscrizione al sito. Poste dà la possibilità anche di inviare una candidatura spontanea, allegando il curriculum vitae e proporsi per un'offerta in base alle proprie propensioni ed esperienze.