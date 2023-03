L'azienda Salmar sta assumendo 40 nuovi operai addetti alla lavorazione di salmone: le ricerche andranno avanti fino al 26 marzo.

SalMar AS è uno dei maggiori produttori di salmone d'allevamento al mondo. La società ha la propria sede principale in Norvegia a Frøya, nel Trøndelag, ma opera anche in Islanda e Scozia. Proprio per fronteggiare una forte richiesta di mercato che cresce, azienda è spesso alla ricerca di nuovi collaboratori da aggiungere al suo team.

Lavorare in Norvegia con Salmar

SalMar gestisce attività di allevamento di salmone sia nella Norvegia centrale che in quella settentrionale, oltre che in Scozia attraverso Scottish Sea Farms e in Islanda attraverso Arnarlax Hf.

SalMar gestisce anche un impianto completo di raccolta nella Norvegia centrale, presso la sede centrale dell'azienda InnovaMar a Frøya.

Le posizioni aperte sono per 40 operai in Norvegia. Il lavoro di addetto alla produzione consisterà in una serie di incarichi in relazione alla raccolta e alla lavorazione del salmone. Le mansioni sono varie: taglio manuale del pesce, imballaggio, preparazione, smistamento e logistica.

Requisiti richiesti, orario e stipendio

L'esperienza nella produzione di salmone o in altre produzioni alimentari è preferibile, ma è possibile candidarsi anche senza esperienza. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di comunicazione per poter interagire positivamente con i propri colleghi.

Per essere assunti l'azienda richiede il certificato dall'ente norvegese Civil Aviation Authority del casellario giudiziale degli ultimi cinque anni.

L'orario settimanale in media è di 37,5 ore, si lavora a turni con la possibilità di fare lo straordinario. La paga oraria è di 199,78 corone norvegesi, pari circa 18,20 euro, quindi lo stipendio mensile è di circa 2.700 euro.

L'azienda offre la possibilità cambiare il turno tra quello di giorno e quello di sera ogni due settimane. SalMar AS è vincolata dal contratto collettivo tra la Norwegian Seafood Federation e NNN (sindacato norvegese).

Come inviare la propria candidatura

Per avere una forza lavoro costante, Salmar preferisce candidati che desiderino rimanere a lungo termine o in modo permanente in Norvegia.

Le candidature di lavoro potranno essere trasmesse, tramite il proprio curriculum vitae in inglese aggiornato, direttamente alla e-mail delle risorse umane: work @ salmar.no con oggetto "Production worker Salmar". Questa offerta di lavoro è valida fino al 26 giugno 2023.