Ferrovie dello Stato sta cercando risorse da assumere e inserire nei propri team di lavoro a livello nazionale. Le figure ricercate riguardano sia l'ambito tecnico che quello gestionale negli uffici. Per candidarsi bisogna possedere un diploma di scuola superiore oppure una laurea, a seconda del profilo professionale selezionato.

Le posizioni lavorative aperte per diplomatici

Le Offerte di lavoro per diplomati sono inerenti al profilo professionale di tecnici polifunzionali treno in Lombardia, Trentino Alto Adige, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

I neo assunti, inquadrati in tale profilo professionale, svolgeranno attività di manovra e di verifica del materiale rotante, inoltre si occuperanno anche di fare controlli per la verifica dell'idoneità tecnica alla circolazione. In questo caso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore, il possessore della patente di guida di tipo A o B, e un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. La tipologia di contratto proposta è quella di apprendistato professionalizzante. La domanda di candidatura potrà essere inviata entro il 6 maggio 2024.

Le offerte di lavoro disponibili per laureati

Le posizioni disponibili per i laureati riguardano l'ambito dell'ingegneria industriale, dell'informazione, civile, edile e architettura.

I neolaureati in questi ambiti potranno proporsi per diversi profili professionali in tutta Italia: assistente ai lavori opere civili e tecnologiche, progettista strutture junior, project ingegner, gestore di contratti junior. Per queste posizioni bisogna possedere una laurea magistrale in ingegneria gestionale, civile o edile oppure in architettura, industriale o dell'informazione.

Inoltre i candidati dovranno avere una conoscenza della lingua inglese a livello B1, oltre che essere disponibile a trasferirsi su tutto il territorio nazionale, dove è previsto dal ruolo per cui sarà assunto. In questo caso i candidati potranno inviare la domanda di candidatura entro il 3 maggio 2024 e proporsi per un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come inviare la domanda di candidatura

Per candidarsi gli utenti dovranno visitare il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato nella sezione “lavora con noi”. Qui sarà possibile cliccare su posizioni aperte e consultare tutte le offerte di lavoro attualmente disponibili. Infine basterà cliccare sulla posizione interessata e poi su “candidati”, inserendo tutti i dati richiesti.