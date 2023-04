Gruppo Distribuzione, società operante nel settore della comunicazione Inbound e Outbound con sedi diffuse sia in Italia che all'estero, si occupa anche di ricerca di nuovo personale per conto di Poste Italiane. In particolare attualmente la società sta cercando degli addetti all'assistenza dei clienti.

Gruppo Distribuzione sta cercando personale da adibire all'assistenza clienti per i servizi offerti da Poste Italiane.

Nello specifico, la ricerca è orientata verso operatori call center inbound che si occuperanno di rispondere alle richieste di assistenza in merito a servizi quali Pacchi, SPID, Servizi Digitali, Fibra, Energy, Fonodettatura.

I candidati selezionati per ricoprire questo ruolo, dunque, dovranno fronteggiare le richieste che perverranno mediante telefono, chat o mail da parte della clientela relativamente alle principali tipologie di servizi forniti, con l'obiettivo di soddisfarne le diverse esigenze ed offrire il massimo soddisfacimento nella fruizione del servizio stesso.

L'assistenza riguarderà sia i servizi più tradizionali (spedizioni, telegrammi), sia quelli più innovativi (SPID, Servizi Digitali, Fibra, Poste Energy).

Requisiti per potersi candidare

Per poter partecipare alla selezione in oggetto, non sono richiesti particolari titoli di studio o professionali, ma sono sufficienti:

diploma superiore o titolo di laurea;

buone capacità dialettiche e di scrittura;

buona comunicazione;

conoscenza di una lingua straniera;

disponibilità a lavorare sei giorni su sette;

attitudine al raggiungimento del risultato;

predisposizione al lavoro di gruppo.

Caratteristiche contrattuali

I candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con contratto di lavoro CCNL Telecomunicazioni e l'impegno potrà essere anche part time.

A loro sarà riservato un intenso programma formativo di ingresso e successivi percorsi di perfezionamento.

Come indicato nell'annuncio di lavoro, la retribuzione netta mensile andrà dai 900 euro ai 1200 euro. La sede di lavoro sarà Roma.

Come candidarsi

Come già chiarito, le assunzioni in oggetto non saranno effettuate da Poste Italiane, bensì dalla società Gruppo Distribuzione.

Per questo motivo, le candidature non dovranno essere trasmesse mediante il sito web di Poste, come di consueto avviene, ma direttamente attraverso gli annunci di lavoro che riguardano le figure in questione, pubblicati dalle principali agenzie che si occupano di ricerca del personale.