Barilla è un'azienda alimentare che possiede stabilimenti sia in Italia che all'estero. Attraverso il motore di ricerca messo a disposizione sul sito web di Barilla, nella sezione relativa alle posizioni aperte, è possibile consultare la lista dei profili professionali ricercati dall'azienda in quel momento e in tutto il mondo.

In questo momento in Italia sono attive numerose ricerche, che interessano principalmente personale in possesso del titolo di laurea.

Posizioni aperte negli stabilimenti Italiani di Barilla

Attualmente coloro che fossero interessati a lavorare in Barilla possono presentare la propria candidatura per i profili di:

IT supply shain sunior solution sesigner: richiesta la laurea in Ingegneria o Informatica. Il luogo di lavoro è Parma, e la mansione deve essere svolta sia da remoto che con la presenza in ufficio;

richiesta la laurea in Ingegneria o Informatica. Il luogo di lavoro è Parma, e la mansione deve essere svolta sia da remoto che con la presenza in ufficio; Supply c hain professional : necessaria la laurea in Ingegneria gestionale. Lo stabilimento interessato dalle assunzioni è Parma;

: necessaria la laurea in Ingegneria gestionale. Lo stabilimento interessato dalle assunzioni è Parma; Quality control specialist : previsto contratto a tempo determinato, presso lo stabilimento di Novara. Si necessita della laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari / Ingegneria dei processi alimentari / Ingegneria chimica;

: previsto contratto a tempo determinato, presso lo stabilimento di Novara. Si necessita della laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari / Ingegneria dei processi alimentari / Ingegneria chimica; Responsabile salute e sicurezza : figura ricercata presso la sede di Parma; si richiede il titolo in Ingegneria Gestionale per la Sicurezza/l'Ambiente;

: figura ricercata presso la sede di Parma; si richiede il titolo in Ingegneria Gestionale per la Sicurezza/l'Ambiente; Specialista HSE&E: anche per questa posizione, la sede interessata è Parma; necessaria la laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Gestionale o equivalente;

anche per questa posizione, la sede interessata è Parma; necessaria la laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Gestionale o equivalente; Technical area manager : per lo stabilimento di Novara, si selezionano laureati in Ingegneria;

: per lo stabilimento di Novara, si selezionano laureati in Ingegneria; Cyber security engineer : nello stabilimento di Parma si è alla ricerca di profili manageriali per attività e progetti in ambito Cyber Security;

: nello stabilimento di Parma si è alla ricerca di profili manageriali per attività e progetti in ambito Cyber Security; Junior supply chain engineer: per le sedi di Cremona e Muggia, sono in corso le selezioni per laureati magistrali in Ingegneria Meccanica . Previsto contratto a tempo determinato;

per le sedi di Cremona e Muggia, sono in corso le selezioni per laureati magistrali in Ingegneria Meccanica Previsto contratto a tempo determinato; Manufacturing continuous improvement: la selezione è in corso presso la sede di Cremona ed interessa laureati in Ingegneria Gestionale o Meccanica;

la selezione è in corso presso la sede di Cremona ed interessa laureati in Ingegneria Gestionale o Meccanica; Key account anager: prevista assunzione a tempo indeterminato presso lo stabilimento di Parma.

Coloro che sono interessati a candidarsi sono invitati a consultare la sezione web dedicata agli annunci di lavoro in Barilla, per scoprire nel dettaglio quali sono gli altri requisiti esperienziali e professionali richiesti per ciascuna figura.

Come candidarsi

Le candidature dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso il sito web di Barilla.

Gli interessati dovranno recarsi nella sezione specifica del sito, selezionare l'offerta di lavoro di proprio interesse e cliccarci sopra. Una volta aperto, si potrà procedere con l'inserimento dei propri dati.

Gli annunci in questione non presentano una data di scadenza e i form per le domande risultano, ad oggi, regolarmente attivi.