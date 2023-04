La Rai ha pubblicato sul proprio sito web un articolo con il quale annuncia l'avvio della selezione di nuovi apprendisti.

Si tratta di una selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 30 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del Contratto Collettivo RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Programmista Multimediale.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Per partecipare alle selezioni, non sono necessari particolari requisiti tecnici o contrattuali, ma è sufficiente possedere:

età inferiore ai 30 anni;

diploma di scuola superiore;

patente B in corso di validità.

I requisiti dovranno essere posseduti da ciascun candidato alla scadenza del termine della procedura di selezione e fino all'atto dell'eventuale assunzione.

Cosa fa un programmista multimediale

Come già annunciato, coloro che supereranno la selezione in oggetto saranno inseriti in azienda come programmisti multimediali in qualità di apprendisti.

Il programmista multimediale è colui che concorre alla realizzazione di contenuti sia per il settore radiotelevisivo sia per quello multipiattaforma; si occupa, poi, di tutte le mansioni di natura amministrativa e organizzativa, ricercando e proponendo contenuti dentro e fuori dai sistemi aziendali, svolgendo anche un controllo in fase di edizione, redigendo gli annunci e fornendo notizie all’Ufficio Stampa.

I programmisti, inoltre, si occupano della stesura del piano di lavorazione e della disponibilità del materiale grafico/ visivo/ sonoro.

Caratteristiche contrattuali

A seguito dello svolgimento delle selezioni, che avverranno nelle modalità indicate nel bando dell'iniziativa disponibile sul sito della Rai e che i candidati sono invitati a consultare, sarà redatta una graduatoria finale.

La graduatoria avrà validità per 36 mesi dalla data di pubblicazione.

L’eventuale assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (che avrà una durata di tre anni), che potrà avvenire entro i 36 mesi di validità della graduatoria sarà subordinata alla verifica dei titoli nonchè alla conservazione delle caratteristiche specificatamente richieste nell'annuncio.

Come indicato nel bando, sarà prevista una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 23.500 euro, che potrà arrivare ad una retribuzione lorda minima di circa 26.400 euro al termine dei tre anni.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso il form appositamente predisposto sul sito della Rai e dovranno essere complete di tutti gli allegati richiesti.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in questione, avranno tempo per inviare la propria domanda entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 4 maggio 2023.