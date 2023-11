Il gruppo Ferrovie dello Stato sta cercando personale diplomato e laureato. In particolare è aperta la posizione di assistente lavori realizzazione opere tecnologiche. Il tipo di contratto offerto sarà a tempo indeterminato, mentre per candidarsi c'è tempo fino al 30 novembre 2023.

Fs italiane assume assistenti con laurea o con diploma di scuola secondaria di secondo grado

Gli assistenti lavori realizzazioni opere tecnologiche supportano il direttore nelle operazioni di verifica di tutti gli adempimenti di legge nell'ambito del controllo dei materiali applicabili all'appalto.

Tra queste operazioni rientrano anche: la predisposizione dei documenti per la gestione dei materiali tecnologici; il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori in fase realizzativi e dell'evoluzione dei relativi impianti; la collaborazione con il direttore per quanto concerne il rapporto con il responsabile dell'infrastruttura.

Per candidarsi in tale ruolo occorre avere un diploma di scuola superiore in ambito tecnico o una laurea nel settore ingegneristico. Inoltre è necessario avere almeno due anni di esperienza nello stesso settore lavorativo, conoscere i principali strumenti e programmi informatici, padroneggiare la lingua inglese (livello B2) e avere competenze nell'ambito dei processi di costruzione di linee ferroviarie e tecnologie dei materiali.

Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato

Gli aspiranti devono essere disponibili a effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale e saranno inseriti in una delle seguenti sedi: Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Torino e Genova. Il tipo di contratto offerto prevede un'assunzione diretta a tempo indeterminato.

La scadenza per presentare istanza di partecipazione alle selezioni è fissata al 30 novembre 2023.

Per visionare tutte le opportunità lavorative di Ferrovie dello Stato italiane è possibile recarsi sul sito ufficiale del gruppo nella sezione dedicata alle carriere. A questo punto gli utenti possono scegliere se inviare una candidatura spontanea allegando il curriculum vitae oppure candidarsi per una posizione specifica (come ad esempio, appunto, quella di assistente lavori realizzazione opere tecnologiche). Dopo aver cliccato sulla selezione a cui si è interessati sarà necessario completare la procedura effettuando l'accesso alla piattaforma oppure l'iscrizione inserendo i propri dati anagrafici.