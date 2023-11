Sul sito web di ANAS ci sono quattro offerte di lavoro per la selezione di assistenti amministrativi contabili. Per tutti gli annunci è richiesto il titolo di laurea in materie giuridico economiche e la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è fissata per il prossimo 29 novembre.

Ricerche in corso per assistenti amministrativo contabili

Come già previamente anticipato, ANAS è attualmente alla ricerca candidati che ricoprano il profilo di assistenti amministrativo contabili da impiegare in viarie sedi. Se per tutti è richiesto il titolo di laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti, vi sono ulteriori requisiti aggiuntivi che variano a seconda della sede:

Ancona, Torino, Perugia: necessari almeno 2 anni di esperienza nelle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, conoscenza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, delle norme cogenti sulla prevenzione incendi e degli Accordi Stato-regioni sulla formazione. Si richiede inoltre l'abilitazione al ruolo di ASPP;

necessari almeno 2 anni di esperienza nelle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, conoscenza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, delle norme cogenti sulla prevenzione incendi e degli Accordi Stato-regioni sulla formazione. Si richiede inoltre l'abilitazione al ruolo di ASPP; Torino : precedente esperienza professionale di almeno 2 anni in analogo settore in Società medie e/o medio grandi e conoscenze nel campo amministrativo/contabile;

: precedente esperienza professionale di almeno 2 anni in analogo settore in Società medie e/o medio grandi e conoscenze nel campo amministrativo/contabile; Genova, Venezia, Bologna, Potenza: pregressa esperienza almeno triennale nella gestione di appalti di lavori in amministrazioni o aziende soggette all’applicazione del codice degli appalti e un'ottima conoscenza del diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici;

pregressa esperienza almeno triennale nella gestione di appalti di lavori in amministrazioni o aziende soggette all’applicazione del codice degli appalti e un'ottima conoscenza del diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici; esperienza di almeno due anni in Aziende o Società medie e/o medio grandi, conoscenze nel campo amministrativo/contabile e possesso di nozioni basilari di diritto amministrativo. Sono richieste, inoltre, competenze di base per l’utilizzo del software gestionale (SAP).

Caratteristiche e dettagli contrattuali

Coloro che verranno selezionati nel procedimento in oggetto saranno assunti in ANAS con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si consiglia agli interessati di prendere visione dei singolo annunci di lavoro per conoscere dettagliatamente i requisiti richiesti, i quali dovranno essere inseriti nel form di candidatura: a tal proposito si specifica che non saranno considerate le informazioni aggiuntive non inserite nel form.